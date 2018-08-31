В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, утром 31 августа с сохранением в первой половине дня в Москве и по области ожидается гроза сильный дождь и усиление ветра до 14 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС предупреждает о возможном увеличении числа ДТП, советует обходить рекламные щиты на улицах, не укрываться под деревьями и не находится во время грозы рядом с водоемами.

В домах желательно закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод; а также по возможности, не пользоваться лифтом.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня температура в Москве составит 22…24°, по области 21…26°. В субботу, 1 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха сохранится в районе 24 – 27°. 2 и 3 сентября также переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура ночью 9...14°, днем 22...27°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.18

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