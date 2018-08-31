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Пятница, 31 августа 2018, 18:54 мск

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Аэропорт «Шереметьево» отказался называть имена опаздывающих пассажиров

Аэропорт «Шереметьево» сообщил, что теперь дикторы не будут называть фамилии опаздывающих пассажиров по громкой связи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пресс-службе воздушной гавани пояснили, что это связано с требованиями закона «О персональных данных» (ст. 3, ст. 6).

«Теперь дикторы Службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», – говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что такие нововведения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в «Шереметьево».

«Шереметьево рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения обязательных предполетных процедур и формальностей, а также отслеживать статус рейса, время и место посадки, используя различные информационные каналы аэропорта и авиакомпаний. Обращаем особое внимание, что посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до времени вылета. Аэропорт и авиакомпании неукоснительно придерживаются этого правила», – уточнили в «Шереметьево».

Судя по всему, аналогичные изменения будут внедряться во всех российских аэропортах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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