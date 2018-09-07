Запасаемся попкорном: Жириновский, Зюганов, Миронов и Неверов выйдут на ринг

В Москве 9 сентября в единый день голосования состоится третий online- марафон «Ночь выборов». Как обещают организаторы, мероприятие продлится 11 часов и позволит отследить наиболее полную картинку по ходу выборов по всей стране.

«Ночь выборов» начнется в 14:00 в центре Москвы в DI Telegraph и закончится только в 01:00.

Во время online-марафона будут работать 4 площадки: ринг – где будут организованы дискуссии и дебаты между наиболее яркими и известными политологами, журналистами и блогерами; «Национальный общественный мониторинг» – прямые включения из всех российских регионов с информацией о нарушениях и фальсификациях; круглые столы и пресс-центр.

Ожидается, что мероприятие посетят такие известные политические деятели как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Кроме этого, на «Ночи выборов» будут присутствовать и некоторые «виновники торжества», в том числе кандидаты в мэры Москвы Илья Свиридов, баллатирующийся от партии «Справедливая Россия», Михаил Балакин – от партии «Союз горожан» и Михаил Дегтярев – от ЛДПР.

Следить за ходом голосования на площадке online-марафона будут также 8 представителей губернаторского корпуса, а также известные политологи и политтехнологи.

Ночь выборов также посетят такие известные медийные личности, как актер Владимир Пермяков, ставший знаменитым после рекламы рекламе «МММ» и роли Лени Голубкова, режиссер Алексей Петрухин, актриса Мария Козакова, певица Юлия Началова и Мария Погребняк – жена футболиста Павла Погребняка.

Напомним, онлайн марафон «Ночь выборов» уже дважды проводился в Москве в единые дни голосования – в сентябре 2017 и марте 2018 годов, собрав десятки миллионов зрителей в социальных сетях. Тогда в прямом эфире подключались регионы России, и сообщали самую горячую информацию от наблюдателей и экспертов с разными политическими взглядами. «Благодаря этому марафон стал уникальной площадкой по освещению, оперативному анализу и интерпретации результатов выборов», – отмечают сами организаторы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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