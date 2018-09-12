Москве раскрыт ещё один медицинский картель

В Москве раскрыт картельный сговор на торгах по поставке фармацевтических товаров на сумму 11,9 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По данным ведомства, ООО «Квест Групп» и ООО «Медфорс» участвовали в торгах на поставку расходных материалов для бактериологических анализаторов. Начальная цена контрактов составила 11,9 млн рублей. Выяснилось, что компании действовали в интересах друг друга и поддерживали высокие цены. Участники подали несколько ценовых предложений, после чего отказались от дальнейшей конкурентной борьбы.

В результате стартовая цена была снижена только на 1,5-1,7% и ООО «Квест Групп» заключило контракты на общую сумму 11,7 млн рублей.

Возбуждено дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 закона «О защите конкуренции».

Как сообщал «Новый День», картельные сговоры в Москве выявляются не впервые. В феврале ФАС раскрыла масштабный сговор поставщиков лекарств и медицинского оборудования с московскими больницами. Картель препятствовал допуску новых компаний к торгам и создавал видимость конкуренции на аукционах на поставку лекарств, медизделий, оборудования и питания в больницы Москвы.

«ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения г. Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения г. Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница №68 Департамента здравоохранения г. Москвы», ООО «Фарм-проект» и ООО «Веста Фарм» признаны виновными в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции», – говорилось тогда в сообщении антимонопольного ведомства и отмечалось, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных аукционах составила более 644 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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