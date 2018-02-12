«Дооптимизировали»: в Москве раскрыт масштабный сговор больниц с поставщиками лекарств и медоборудования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла масштабный сговор поставщиков лекарств и медицинского оборудования с московскими больницами. Как сообщила пресс-служба ведомства, картель препятствовал допуску новых компаний к торгам и создавал видимость конкуренции на аукционах на поставку лекарств, медизделий, оборудования и питания в больницы Москвы.

Комиссия ФАС признала ООО «Фарм-проект» и ООО «Веста Фарм» виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания, изделий медицинского назначения и медоборудования для организаций государственной системы здравоохранения в 2014-2016 годах.

«ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения г. Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения г. Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 68 Департамента здравоохранения г. Москвы», ООО «Фарм-проект» и ООО «Веста Фарм» признаны виновными в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции», – говорится в сообщении антимонопольного ведомства и отмечается, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных аукционах составила более 644 млн рублей.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, комментируя действия участников картеля, отметил, что «заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний-участников картеля, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. «Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок», – уточнил он.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский со своей стороны подчеркнул, что «своими действиями заказчики устранили добросовестных игроков с торгов, а это привело к тому, что все аукционы завершились с минимальным снижением начальных цен контрактов, то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств».

В ведомстве уточнили, что в ходе рассмотрения дела ряд ответчиков по делу признали факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения. В адрес государственных заказчиков планируется направить обязательные для исполнения предписания о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию.

Одновременно материалы дела будут переданы в ГУЭБиПК МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст.ст. 178 и 286 УК РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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