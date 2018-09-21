Политическая провокация в Приморье: в скандале могут быть замешаны очень известные представители старого истеблишмента

Скандал со вторым туром губернаторских выборов в Приморском крае, где после вмешательства Центризбиркома РФ были отменены итоги голосования, грозит вылиться в беспрецедентное разбирательство и вывести «на чистую воду» знаковые политические фигуры. По данным информированных источников в регионе, в Приморье продолжает работать спецгруппа администрации президента РФ, которой поручено найти организаторов этой политической провокации.

Напомним, что в минувшее воскресенье второй тур выборов главы приморского региона, в котором принимали участие врио губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, завершился беспрецедентным скандалом с отменой результатов голосования – из-за существенных нарушений было невозможно признать итоги волеизъявления жителей края достоверными.

Ряд экспертов поспешили назвать эту ситуацию политическим кризисом с далеко идущими негативными последствиями для всей страны и российского руководства, что связано с нарастающим общественным недоверием к представителям власти во всех ее проявлениях. Как известно, на фоне планов российского руководства повысить пенсионный возраст в стране активизировалось протестное движение. Рейтинги доверия населения упали не только у партии «Единая Россия» и ее руководителя, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, но и у главы государства Владимира Путина, который ранее пользовался почти безоговорочной поддержкой граждан.

Глава ЦИК Элла Памфилова была вынуждена отправить во Владивосток свою комиссию, чтобы разобраться в ситуации, после чего заявила, что на выборах были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, подделка протоколов итогов голосования и подкуп избирателей. На 13 участках результаты голосования пришлось аннулировать из-за «потери протоколов». Позже председатель Центризбиркома рассказала об обнаружении вброса 14,5 тыс. голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. «Там, очевидно, были переписаны протоколы и были вбросы… В общей сложности, прибавлено где-то 14,5 тыс. в пользу Тарасенко (врио главы региона), это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы», – отмечала Памфилова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В то же время проверяется информация о том, что структуры кандидата Ищенко осуществляли массовый привод избирателей на участки на возмездной основе, по факту которого в местный избирком подано полторы сотни жалоб.

Тогда же глава ЦИК заявила, что приморские выборы подлежат расследованию со стороны прокуратуры и Следственного комитета, и подчеркнула, что против организаторов фальсификаций должны быть возбуждены уголовные дела.

Между тем, приморский кризис, как может оказаться, спровоцирован намеренно вполне определенными политическими фигурами. Не все знают, что в Приморье была направлена спецгруппа администрации президента РФ еще до официальной отмены результатов выборов под прикрытием «изучения фальсификаций». В задачу «спецдесанта» Кремля, замыкающегося напрямую на главу администрации президента РФ Антона Вайно, входит расследование обстоятельств фальсификаций на выборах, несмотря на отмену их результатов. Представителям спецгруппы поручено выяснить, кто и на какие деньги решил устроить политические «игрища» с федеральным центром и пошатнуть ситуацию в стране в очень непростое для власти время.

Как стало известно РИА «Новый День», за несколько дней сотрудникам администрации президента РФ удалось продвинуться в расследовании достаточно далеко: найдены расписки кандидата от КПРФ Ищенко на 2 млн долларов на имя бывшего спикера краевого Законодательного собрания Евгения Овечкина.

По одной из версий, которая имеет право на существование, за ним может стоять экс-губернатор края Сергей Дарькин, который был вынужден уйти в отставку в феврале 2012 года из-за обвинений в коррупции и создании в крае неблагоприятной криминальной ситуации. Напомним, что накануне отставки один из жителей края задал вопрос Владимиру Путину, который в то время был премьер-министром: «Хотелось бы знать, Владимир Владимирович, сколько еще на своем посту пробудет губернатор Дарькин, который весь этот беспредел контролирует от начала и до конца и, мягко говоря, набивает карманы?» В ответ Путин пообещал учитывать сказанное «в будущей работе». «Дело не только в коррупции, насколько я понимаю. Очень много вопросов, связанных с криминалом в крае, больше, чем в каком-либо другом регионе РФ, – сказал Путин. – Я сказал, что в целом, опираясь и на результаты последних внутриполитических событий, можно определить степень доверия граждан к тому или иному руководителю региона. Надеюсь, что и сами руководители регионов это поймут и примут соответствующие решения». Как мы знаем, Дарькин такое решение вскоре и принял.

Кстати, информация о результатах расследования спецгруппы из АП уже обсуждается в популярных телеграм-каналах. Так, канал «Бойлерная», комментируя данные о «расписках» на имя экс-спикера регионального парламента, отмечает: «Овечкин – экс-председатель Законодательного собрания края, над которым в свое время замаячило возбуждение уголовного дела, вследствие чего он спешно покинул Приморье и высокую должность в «Единой России». Овечкин – плоть от плоти своего креатора, экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, а ныне крупного инвестора. Говорят, что, несмотря на оставленную больше 7 лет назад должность, он все еще с ностальгией вспоминает время, проведенное в кресле губернатора, и не прочь поставить на эту позицию подконтрольного себе человека». А канал «16 негритят», в свою очередь, добавляет: «Войнушка вокруг назначения врио губернатора Приморья идет серьезная. Выбивают всех, кто близок к Дарькину. Кто не близок – объявляют причастными. Как бы у самого Сергея Михайловича проблемы не начались».

Примечательно, что в этом контексте информированные источники в регионе называют еще одного знакового для Приморья политика – влиятельного депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука, известного также тем, что его бизнес-структуры фигурировали в контрабандном деле «Трех китов», и у которого еще с 2012 года сохраняются губернаторские амбиции.

Если эти данные найдут официальное подтверждение, то за приморский кризис, очевидно, могут серьезно поплатиться достаточно весомые персоны. Не исключено, что этот «клубок» может привести и к другим известным политическим деятелям.

Так или иначе, ЦИК и представители кандидатов в главы региона уже направили документы о нарушениях на выборах в правоохранительные органы. Учитывая громкий резонанс и возможные негативные последствия, ясно, что прокуратура и Следственный комитет не будут затягивать расследование о фальсификациях на выборах губернатора Приморского края, а также авторах этой провокации.

Москва – Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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