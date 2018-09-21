Кризис власти: губернаторские выборы выявили опасную для Кремля тенденцию

Второй тур губернаторских выборов в четырех российских регионах выявил опасную для Кремля тенденцию, которая грозит обернуться серьезным политическим кризисом для власти. Если не переломить ситуацию, в ближайшем будущем представители партии власти будут радоваться, что получили хотя бы минимальный процент голосов. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные политические эксперты, выступая на заседании круглого стола в Москве.

В частности, как отметил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, ситуация со вторым туром выборов в четырех регионах выявила очень опасную тенденцию: власти нужны губернаторы, которые считают, что своим избранием обязаны только ей.

«Дело не в том, что для власти опасны [оппозиционные] кандидаты… [они] смогли бы работать с Москвой, и все они постоянно подчеркивают свою лояльность, – отметил он. – Почему же тогда пытаются продавить врио или действующих губернаторов? Мне кажется, появляется очень важная и очень опасная тенденция: в администрации считают, что им нужны губернаторы, которые своим избранием обязаны им, и только им».

Однако, по оценке эксперта, эта политика уже не работает, поскольку сейчас выясняется, что держать губернаторов только на крючке из Москвы невозможно.

Итоги выборов ясно продемонстрировали, что обществу нужны перемены, а сама система внутренней политики требует реформ, считает политолог, член экспертного совета Центра развития региональной политики (ЦРРП) Андрей Колядин.

«Если эти реформы не будут осуществлены, то такие сюрпризы будут проявляться и дальше, и через некоторое время власть будет радоваться не только 30% за «Единую Россию», но и 20%, 10% и будет радоваться даже 2% голосования за партию власти, и говорить, что так и задумано», – пояснил он.

По его оценке, рост протестной активности, который накапливается в обществе, нужно во что-то трансформировать. «Либо он трансформирует власть сам, и очень жестоко», – высказал уверенность политолог.

Одним из лучших способов трансформации Колядин назвал демократические выборы. «Если сейчас направить туда все усилия, средний и низкий классы менеджмента сменятся через выборы, но по крайней мере верхняя часть политического класса, как бенефициары этого проекта, сохранится, – считает он. – Если же это все пойдет спонтанно и [закончится] взрывом – тут всем нам будет... журналистам будет весело, но всем будет нехорошо».

Чтобы выборы не вызывали недоверия у общества, требуется отменить муниципальный фильтр. Эту систему глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов назвал «рудиментом, который остался от старой системы и сейчас не удовлетворяет практически никого – кроме, наверное, двух парламентских фракций КПРФ и ЛДПР, потому что они имеют таким образом возможность проталкивать своих кандидатов».

По оценке Куртова, само появление муниципального фильтра – это нарушение общественного договора между обществом и властью, которая принялась сама для себя формировать конкуренцию. «Уже не первый раз поднимают этот вопрос в самых разных кабинетах, и мне кажется, этот вопрос скоро должен решиться», – предположил политолог.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.09.18

Государство окончательно лишило россиян пенсионных накоплений. «Разморозки» накопительных пенсий не будет никогда. / Пиво с запахом смерти: Пермь готовится к «слету палачей». / Политическая провокация в Приморье: в скандале могут быть замешаны очень известные представители старого истеблишмента. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»