Кампания в Мосгордуму стартовала: партии раскрыли, кто пойдет на выборы

Системная оппозиция на выборах в Мосгордуму, которые пройдут в следующем году, сделает ставку на муниципальных депутатов, а от «Единой России» на партийные праймериз пойдут действующие народные избранники. По мнению политолога Константина Калачева, власть получит лояльный парламент в случае, если ставка будет сделана не на бренд «Единой России», а на самовыдвиженцев. Тяжелее всего придется сотрудникам управ, где на прежних выборах партия власти потерпела поражение.

Как пишет «Коммерсантъ», подготовка к думской кампании началась: 10 октября стартует формирование участковых избирательных комиссий, которое завершится в первой декаде ноября. К ноябрю же политические партии намерены определиться с кандидатами на мандаты Мосгордумы.

В частности, «Единая Россия» отберет кандидатов на традиционных уже праймериз – по словам спикера думы Алексея Шапошникова, в МГД намерены пойти большинство действующих народных избранников, и он в том числе. В КПРФ решили сделать ставку на муниципальных депутатов, причем речь идет как о действующих, так и о предыдущих. Зампред фракции КПРФ в МГД Леонид Зюганов сообщил изданию, что списки будут готовы к ноябрю-декабрю. Ранее о намерении идти на выборы заявлял экс-кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин.

«Справедливая Россия» собирается закрыть кандидатами все 45 округов, а предвыборные штабы открыть уже в ноябре. В «Яблоке» изданию заявили, что желающих идти на выборы «больше, чем мест» – это не только муниципальные депутаты, но и представители руководящих органов регионального отделения партии. В частности, речь идет Сергее Митрохине, Кирилле Гончарове и Андрее Бабушкине, главах муниципальных округов Елене Русаковой (Гагаринский), Андрее Мореве (Якиманка) и Якове Якубовиче (Тверской). При этом глава Красносельского МО Илья Яшин, по его словам, пока не принял решения об участии в кампании.

Эксперты прочат «Единой России» проблемы с поддержкой электората, который всерьез недоволен пенсионной реформой. По мнению Леонида Зюганова, которое приводит «Ъ», партийная принадлежность теперь будет лишь отнимать голоса даже у сильных кандидатов. Как полагает политолог Константин Калачев, у мэрии все же есть возможность получить лояльную думу даже при низких рейтингах «Единой России» – для этого надо сделать ставку не на порядком подпорченный партийный бренд, а на самовыдвиженцев. При этом, по мнению эксперта, мэрия не станет зачищать комиссии на тех участках, где партия власти потерпела поражение на муниципальных выборах-2017: упор наверняка будет сделан на управы, которым придется каким-то образом поднимать социальное самочувствие жителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

Осужденный за теракт режиссёр Сенцов прекратил голодовку в ямальской колонии. / «За хлеб и свободу для нашего народа!» Националисты объявили о подготовке «Русского марша». / Замглавы минстроя Чибиса отправят на губернаторство в Курск. Его пост отдадут свердловскому чиновнику?. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»