Глава Гидрометцентра подтвердил: ураганы будут случаться чаще

Количество неблагоприятных явлений природы – таких, как штормовой ветер и сильные ливни – вероятно, будет расти. Это связано с глобальным потеплением, которое в ближайшие годы будет усугубляться. Такой прогноз дал глава Росгидромета Дмитрий Киктев, отвечая на вопрос РИА «Новый День».

«Каждый эпизод неблагоприятной погоды связывать с глобальным потеплением я бы не стал, – отметил он. – Но в среднем постепенное повышение количества опасных явлений по территории страны регистрируется с начала века. Оно не монотонное, там есть и спады. В среднем да, такая тенденция [зависимости количества неблагоприятных природных явлений от глобального потепления] прослеживается, и не только в нашей стране, но и в других регионах».

Дмитрий Киктев уточнил, что речь может идти не только о штормах и аномальном количестве осадков, но и об их отсутствии. «Вот наша Средняя Азия, это может быть проблемой в ближайшее десятилетие. Эта проблема [дефицит осадков] и так существует, но она может усугубляться», – сказал он.

Ранее «Гринпис» выступил с заявлением о влиянии глобального потепления на климат, в том числе, на территории России. При этом, отметили экологи, на территории РФ среднегодовая температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете. Если не будут предприняты экстренные меры, России и всему миру грозят разрушительные последствия.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.10.18

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