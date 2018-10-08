«Гринпис» объяснил, почему в России всё чаще бушуют ураганы и наводнения

Специалисты международной экологической организации «Гринпис» связали рост количества неблагоприятных погодных явлений в России с глобальным потеплением. Если не будут предприняты экстренные меры, России и всему миру грозят разрушительные последствия. При этом, отметили экологи, на территории РФ среднегодовая температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете.

Данные о том, как пока еще можно ограничить глобальное потепление, представлены в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Специалисты рассмотрели первоочередные меры в рамках Парижского климатического соглашения, которое приняли страны ООН в 2015 году. По мнению экспертов, удержать рост температуры планеты в рамках 1,5 градуса по Цельсию еще возможно, однако для этого нужны быстрые и масштабные действия по сокращению выбросов парниковых газов во всех ключевых секторах экономики. В частности, нужно снизить на две трети к 2030 году потребление угля и полностью отказаться от этого топлива к 2050 году. Практически такими же темпами должно сокращаться потребление нефти и газа.

«Изменение климата уже привело к тому, что с 1999 по 2017 год количество опасных погодных явлений выросло больше чем в три с половиной раз, по данным Росгидромета, – отметил руководитель энергетической программы российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. – Около 60% российской территории находится в зоне вечной мерзлоты. Из-за изменения климата вечная мерзлота тает, поэтому здания и стратегически важная инфраструктура в этих районах быстро разрушаются. Кроме того, увеличивается засушливость на большей части земледельческой зоны России. Здоровью людей вредят более частые волны жары и снижение качества воздуха из-за лесных пожаров».

«Гринпис» предложил России, в частности, как можно скорее ратифицировать Парижское соглашение, сократить выброс парниковых газов, принять стратегию перехода на 100% возобновляемую энергетику к 2050 году, разработать стратегию и назначить срок выхода страны из угольной энергетики, остановить разработки новых месторождений нефти, отказаться от строительства новых угольных и газовых электростанций, которые приведут к необходимости сжигания ископаемого топлива в будущем, отказаться от прямых и скрытых субсидий в добычу ископаемого топлива.

Кроме того, специалисты предложили России развивать электрический транспорт и стимулировать в городах отказ от личных автомобилей, развивать велосипедную инфраструктуру, а в секторе лесного хозяйства – предпринять практические шаги в сокращении объёмов природных пожаров.

В «Гринписе» считают, что России также следует развивать систему раздельного сбора и переработки бытовых отходов, отказаться от практики захоронения пищевых отходов на полигонах и свалках, организовав раздельный сбор с последующим компостированием или производством биогаза. Более того – если власти прислушаются к рекомендациям экологов, в стране повысят ставку утилизационного сбора на одноразовые пластиковые пакеты, товары, тару и упаковку пропорционально ущербу, наносимому окружающей среде, а само использование одноразовых пластиковых пакетов запретят.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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