Глава Минфина рассказал о контрсанкционном ответе России

России есть, чем ответить на санкции, которые вводят зарубежные страны. В числе таких мер первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал переход на национальную валюту во внешней торговле и создание более комфортного климата для российских и зарубежных инвесторов.

С вопросом о мерах, которые позволят стране ограничить влияние санкций, к Силуанову обратился депутат Госдумы Алексей Диденко сегодня во время заседания нижней палаты парламента, где рассматривался в первом чтении проекта бюджета РФ на ближайшие три года.

«Не первый год в отношении России предпринимают серьезные ограничительные меры», – отметил депутат, поинтересовавшись, какие меры в связи с санкциями планирует предпринять Минфин РФ.

Глава министерства Антон Силуанов назвал вопрос очень важным, и сообщил, что рассматриваемый бюджет является одним из ответов на этот вопрос – «мы говорим о снижении зависимости от внешних факторов и выполнении всех обязательств в первую очередь социального плана».

Министр сообщил о большом запасе резервов, пояснив, что имеет в виду Фонд национального благосостояния и золотовалютные запасы, которые достигает $460 млрд. «Это большой хороший запас, на случай если будут вводиться дополнительные ограничения», – пояснил он.

Кроме того, глава Минфина отметил, что реализуемые в стране нацпроекты направлены на импортозамещение – для того, чтобы снизить зависимость отечественной экономики от зарубежных технологий, и в то же время увеличить собственную экспортную составляющую. «Мы становимся более независимыми – будем завоевывать внешние рынки», – заявил он.

Кроме того, Силуанов отметил, что предпринимаются шаги по переходу на расчет в национальной валюте во внешней торговле. «Будем все больше использовать рубль для расчетов», – сказал он. «Ну и нацпроекты. Нас закрывают, нам вводят санкции, а мы должны ответить более комфортными условиями для наших и внешних инвесторов, чтобы капиталы работали здесь, не убегали за границу, а приходили сюда и работали на нашу экономику», – подытожил Силуанов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.10.18

Московская шаурма не выдержала проверку: опасна для здоровья. / Минфин РФ отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам: слишком быстро растет зарплата. / «Мы будем жить в условиях сокращения»: Кудрин оценил проект федерального бюджета на ближайшие три года. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»