Известная американская телеведущая Меган Келли может появиться в эфире Russia Today

Популярная в США телеведущая Меган Келли, которая брала интервью, в том числе, у президента РФ Владимира Путина, может перейти на работу в российский холдинг Russia Today. По данным источников РИА «Новый День» в медиа-отрасли, переговоры с американской телезвездой уже начались.

Ранее стало известно, что Келли была уволена с NBC за расистские комментарии, а затем, по данным Интернет-издания TMZ, потребовала от руководства канала $50 млн. Ей оставалось работать на NBC еще около 2-х лет, а ее годовая зарплата составляла $25 млн.

Поводом для разрыва контракта с NBC стала программа, в которой Келли, обсуждая костюмы на Хэллоуин, удивилась тому, что использование «блэкфейса» («черное лицо», гримирование нечернокожими людьми своих лиц черной краской) считается расистским, и «ничего такого в этом нет». Кроме того, телеведущая отпустила еще несколько ремарок, вызвавших недовольство у зрителей и руководства канала.

В России Келли известна как журналистка, дважды бравшая интервью у главы российского государства. В июне 2017 года телеведущая модерировала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.18

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