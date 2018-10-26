Бензин в России резко подорожал после летнего «падения цен»

В сентябре цены на бензин у российских производителей выросли на 10%. Как свидетельствуют данные Росстата, в целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%.

Подорожание бензина отмечается в 18 региона РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9 в Нижегородской области. При этом, как отмечает «Интерфакс», цена для потребителей отличалась в сентябре от цены производителей в 1,7 раза. Год назад эксперты фиксировали разрыв в два раза.

В январе и феврале этого года цены на бензин снизились на 10,3% и 2,8% соответственно, после чего начался рост. В марте цена добавила 3,6%, в апреле – 13%, в мае – сразу 18,7%, в июне – 3,7%. В июле цены на бензин вновь пошли вниз на 8,7%, в августе снизились еще на 0,2%.

По данным статистики, за прошлый год цены на бензин у производителей выросли на 14,4% – потребительские цены при этом увеличились на 7,3%.

Напомним, 16 октября первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов выступил с заявлениями о том, что опасения экспертов и участников рынка безосновательны, и резкого роста цен на топливо из-за повышения НДС в 2019 году не будет. Силуанов считает, что скачка цен удастся избежать благодаря отрицательному акцизу для нефтепеработчиков, который компенсирует им увеличение налоговой нагрузки. Выступить Силуанову пришлось после того, как Счетная палата предупредила о резком подорожании автомобильного топлива в России в 2019 году в связи с повышение акцизов.

При этом резкий рост цен на топливо возможен еще до конца этого года – по мнению экспертов, власти могут отпустить ситуацию со стоимостью бензина еще в этом году именно для того, чтобы избежать слишком заметного скачка в 2019-ом. Накануне глава Национального топливного союза Павел Баженов сообщил РБК, что до декабря топливо на АЗС подорожает на 2-3 рубля за литр. Рост может составить до 7%.

Баженов пояснил, что после весеннего подорожания бензина крупные нефтяные компании и правительство договорились сдерживать рост цен на топливо – власти со своей стороны отказались от идеи повышения акцизов летом. Теперь же власти могут начать постепенное освобождение цен на АЗС для того, чтобы избежать резкого скачка цен после повышения НДС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.18

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