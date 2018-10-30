Кремль отреагировал на подорожание бензина. «Предпринимаются очень активные меры»

В Кремле отреагировали на продолжающийся рост цен на бензин в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль следит за ситуацией на рынке бензина, и добавил, что данным вопросом «очень активно» занимается правительство.

По его словам, вопрос о росте цен на автомобильное топливо нужно адресовать кабинету министров, и <…> в данном случае именно правительство сейчас этим занимается. Песков подчеркнул, что в настоящее время кабмин предпринимает «очень активные, энергичные меры».

Ранее представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пожаловались на потери в размере 150 млрд рублей из-за заморозки цен на бензин с 1 июня и заявили, что стоимость топлива в рознице должна быть выше на 4-5 рублей, чем сейчас. Они предложили поднять с 2019 года розничные цены на бензин на 4-5 рублей, передает РБК со ссылкой на источники. Впрочем, как заверил один из источников, цены поднимать по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» всё же не будут.

Правительство в ответ пригрозило ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов и лицензирование экспорта топлива. Накануне глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. По его словам, в случае продолжения повышения цен на топливо может быть принято решение о введении запретительных экспортных пошлин на нефтепродукты для стабилизации ситуации на рынке.

Козак, в свою очередь, заявил, что соответствующее решение может быть принято уже на следующей неделе. Он предложил нефтяникам «проявить альтруизм» и продавать нефтепродукты независимым компаниям по тем же ценам, что и своим «дочкам». По словам Козака, «такое предложение нефтяными компаниями одобрено».

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских производителей выросли на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%. Подорожание бензина отмечается в 18 региона РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9 в Нижегородской области.

По данным статистики, за прошлый год цены на бензин у производителей выросли на 14,4% – потребительские цены при этом увеличились на 7,3%.

За прошлую рабочую неделю цены на бензин на АЗС России в среднем поднялись на величину от 4 до 13 копеек, тогда как дизтопливо взлетело в цене на заправках на 17 копеек, следует из данных информационно-аналитического центра «Кортес». Так, с 22 по 26 октября розничная цена на бензин марки Аи-80 в среднем выросла на 13 копеек, до 39,43 рубля за литр, на АИ-92 – на 4 копейки, до 41,68 рубля за литр, на АИ-95 – на 5 копеек, до 44,75 рубля за литр. Средние цены на летнее дизтопливо в рознице поднялись на 17 копеек, до 45,30 рубля за литр, передает РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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