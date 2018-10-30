Владельцы заправок предупредили о дефиците дизтоплива в России

На нефтебазах крупных нефтяных компаний в более чем трети российских регионах (40% субъектов РФ) зафиксирован острый дефицит дизельного топлива. Об этом сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Организация объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров.

В союзе уверяют, что независимые заправки по всей России не могут купить дизтопливо у нефтяников мелким и средним оптом. «Цены на товар в опте выставляются выше розничных – тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», – объяснил Баженов в комментарии РБК.

Напомним, после скачка цен на топливо весной 2018 года крупнейшие нефтяные компании по договоренности с правительством заморозили розничные цены на бензин и дизтопливо с начала июня. В настоящее время нефтяники продолжают удерживать цены на АЗС от резкого роста, однако в оптовой торговле их стали поднимать с начала осени. Как отметила совладелица саратовской сети АЗС, на нефтебазах дизеля нет уже 10 дней. Нефтяники, по ее словам, поясняют, что «весь объем отдан на собственные АЗС». Совладелец сети АЗС в Краснодарском крае также подтверждает дефицит дизтоплива на местном рынке и у крупных компаний, и на небольших независимых НПЗ: «Предложение отсутствует с сентября».

Отмечается, что с начала текущего года по конец октября зимний дизель подорожал на 21,33% с 45,56 тыс. рублей за тонну до 57,92 тыс. рублей. При этом почти треть (8%) этого роста пришлась на октябрь. По словам вице-президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антона Карпова, на бирже должно продаваться минимум 25 тыс. тонн топлива ежедневно, чтобы не было дефицита, однако сейчас реализуется в день только 17,4 тыс. тонн дизеля, из которых 6,7 тыс. тонн – зимнее дизтопливо.

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев констатировал, что цены на автомобильное топливо, несмотря на заморозку, продолжают расти, и поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. В случае продолжения роста цен на бензин премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефтепродукты для стабилизации ситуации на рынке.

Козак, в свою очередь, заявил, что соответствующее решение может быть принято уже на следующей неделе. Он предложил нефтяникам «проявить альтруизм» и продавать нефтепродукты независимым компаниям по тем же ценам, что и своим «дочкам». По словам Козака, «такое предложение нефтяными компаниями одобрено».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам, что Кремль следит за ситуацией на рынке бензина, подчеркнув, что данным вопросом «очень активно и энергично» занимается правительство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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