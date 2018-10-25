В Национальном топливном союзе прогнозируют очередной серьезный рост цен на бензин. Руководитель ассоциации Павел Баженов ожидает, что до конца 2018 года топливо на АЗС подорожает на 2-3 рубля за литр. Об этом он заявил в комментарии РБК.

С учетом того, что средняя цена литра бензина марки АИ-92 в Москве на 22 октября, по данным союза, составила 42,09 рублей, а АИ-95 – 45,75 рублей, рост может составить до 7%.

Баженов напомнил, что после весеннего резкого взлета цен на бензин крупные нефтяные компании и правительство достигли договоренности по сдерживанию роста стоимости топлива: нефтяники заморозили розничные цены, а кабмин отказался от летнего повышения акцизов на топливо. Однако, полагает эксперт, власти постепенно начнут отпускать цены на заправках, чтобы избежать значительного роста в 2019 году из-за повышения акцизов и ставки НДС. Отметим, что с 1 января акцизы на бензин и дизтопливо вырастут в полтора раза, а ставка НДС поднимется с 18 до 20%.

Оптовые цены на топливо на бирже уже демонстрируют рост, что может говорить о скором повышении цен на заправках. Так, за первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин марки АИ-92 выросли на 3,37%, до 50762 тыс. рублей за тонну, на АИ-95 – на 1,71%, до 55,7 тыс. рублей за тонну, на зимнее дизтопливо – на 4,31%, до 55,9 тыс. рублей за тонну. Владельцы независимых сетей АЗС, которые формально не были частью соглашения с правительством, но тоже удерживали цены, чтобы не растерять клиентов, уже начали переписывать ценники на заправках. Так, Петербургская топливная компания подняла цены на дизель сразу на 4 рубля, до 50 рублей за литр. До аналогичного уровня повысили цены красноярские сети АЗС «КНП» и «25 часов», чем спровоцировали серию акций протеста городских перевозчиков. Маршруточники в октябре два раза останавливали движение автобусов, чтобы обратить внимание властей на взрывной рост цен на топливо.

Как сообщал РИА «Новый День», цены на бензин начали активно расти весной и в начале лета этого года. В апреле производители, по данным Росстата, подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня стоимость подскочила выше 43 рублей за литр. При этом в мае цены производителей на бензин росли на 18,7% по сравнению с апрелем.

На прошлой неделе Счетная палата предупредила о резком подорожании автомобильного топлива в России в 2019 году в связи с повышением акцизов. В заключении аудиторов обращается внимание на то, что увеличение акциза на топливо в полтора раза с нового года «может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».

16 октября первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов выступил с успокоительными заявлениями относительно цен на автомобильное топливо в 2019 году. Он заверил, что опасения экспертов и участников рынка безосновательны. «Мы не рассчитываем ни на какие скачки (цен на бензин и дизельное топливо в России в 2019 году из-за увеличения акцизов) и никакие скачки не планируем. Почему? Потому что несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», – заявил чиновник.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак выразил уверенность, что несмотря на неустойчивую и напряженную обстановку на топливном рынке, властям удастся удержать ситуацию с ценами на топливо под контролем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

Думское «ЕдРо» продавило штрафы для самозанятых. Три фракции отказались голосовать. / Уральский индастриал: как собирают вагоны (ВИДЕО). / «Будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – эксперты об идее создать в области агентство по привлечению инвестиций. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»