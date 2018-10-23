В Красноярске встали автобусы: перевозчики бастуют из-за роста цен на топливо

Красноярские перевозчики сегодня провели вторую акцию протеста против повышения цен не топливо. Водители маршруток в полдень остановили автобусы на 15 минут. Забастовку организовала Ассоциация пассажирских перевозок Красноярского края.

В мэрии города сообщили, что диспетчерская служба была проинформирована о протестной акции, что позволило заранее изменить расписание автобусов, чтобы предотвратить возможные неудобства для пассажиров.

Глава правления ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев отметил, что за два дня цена на дизтопливо в Красноярске выросла на 2 рубля за литр и достигла на некоторых заправках 52 рублей, а за 4 месяца рост составил 25%. «Это необоснованное повышение. Наша главная цель – обратить внимание властей на это», – цитирует транспортника «Интерфакс». Он напомнил, что проезд в городских автобусах стоит 22 рубля. По его словам, перевозчики закладывали на 2018 год в согласованную с властями стоимость разового билета цену на дизельное топливо в 37 рублей за литр, а сейчас цены превысила 50 рублей.

Региональные власти пока никак не отреагировали на акцию протеста. Если реакции не последует, перевозчики готовы продолжать протест «различными законными способами», заявил Омышев.

Стоит отметить, что Ассоциация пассажирских перевозок Красноярского края 18 октября уже протестовала против повышения цен на топливо. Тогда автобусы в 12:00 остановились на 5 минут. Маршрутчики оповестили пассажиров заранее соответствующими объявлениями.

Ранее красноярские АЗС резко подняли цены на топливо. Так, сеть заправок КНП на 90 копеек повысила цены на бензин марки АИ-92 до 42,5 рубля за литр. Ранее аналогичное повышение цен произошло на АЗС «25 часов», сообщает ТВК. Эксперты объяснили повышение розничных цен ростом спроса на бензин, тогда как предложение снизилось. «Этому поспособствовали некоторые наши крупные нефтепроизводители, которые перестали продавать необходимые объемы на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге», – пояснил финансовый аналитик Дмитрий Зотов.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 23.10.18

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