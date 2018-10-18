российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 октября 2018, 17:03 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Госдума попросит чиновников доказать, что бензин дорожать не будет

Депутаты Госдумы попросят чиновников доказать, что бензин действительно не подорожает после увеличения акцизов на него с 1 января 2019 года. Чиновникам предложат подготовить расчёты и прогнозы и предоставить их думе. Решение принято парламентариями в четверг, 18 октября.

Депутаты попросят чиновников предоставить аналитичку с разными вариантами развития ситуации. Во-первых, народные избранники просят чиновников подумать о том, чтобы вовсе не повышать эти налоги. Во-вторых, описать, что станет с ценами на автозаправках и вообще с ценами на все товары, если акцизы всё-таки вырастут. И, в-третьих, депутаты запросят у Минэнерго и Минфина данные о мерах, которые те предпримут, чтобы не допустить роста цен на бензин. Об этом говорится в поручении комитету Госдумы по энергетике, которое сегодня было одобрено большинством голосов в думе, сообщает агентство «Новый День». Именно профильный комитет должен отправить запросы в Минэнерго, ФАС и Минфин.

Поручение подготовили и вынесли на обсуждение всей думы два депутата от ЛДПР: Владимир Сысоев (представляет интересы ХМАО, Ямала и Тюменской области) и Алексей Диденко. Так они отреагировали на замечания Счётной палаты, которая ранее предположила, что увеличение акцизов ударит по карману граждан, так как цены на бензины резко вырастут. В поручении, которое сегодня одобрили депутаты, приводятся цифры. За первое полугодие цены на бензин уже выросли на 7,3 процента, а в некоторых регионах ещё больше. При этом аналитики предсказывают: топливо и дальше будет дорожать. Депутаты предполагают, что такие скачки приведут к социальному напряжению и росту цен на все продукты. При этом цены и так не стоят на месте – они увеличиваются каждый месяц.

Ранее в правительстве уже делали заявления о том, что бензин не подорожает. Но, очевидно, депутатам этих заявлений оказалось недостаточно.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 18.10.18

Тюменские власти боятся собирать налог на имущество. / Следователи проверят Рощино, где автобус с пассажирами врезался в спецтехнику. / В Тюмени в собственном авто сгорел мужчина (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Россиян предупредили о резком взлете цен на бензин

Росстат увидел значительный рост цен автомобильное топливо

Силуанов пытается успокоить: по его версии, роста цен на бензин не будет

Бензиновая неизбежность: в России продолжается рост цен на автомобильное топливо

Дизельное топливо подорожало до рекордного уровня

В рубриках

Москва, Тюмень, Урал, Центр России, Политика, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика,

Новости партнеров