Госдума попросит чиновников доказать, что бензин дорожать не будет

Депутаты Госдумы попросят чиновников доказать, что бензин действительно не подорожает после увеличения акцизов на него с 1 января 2019 года. Чиновникам предложат подготовить расчёты и прогнозы и предоставить их думе. Решение принято парламентариями в четверг, 18 октября.

Депутаты попросят чиновников предоставить аналитичку с разными вариантами развития ситуации. Во-первых, народные избранники просят чиновников подумать о том, чтобы вовсе не повышать эти налоги. Во-вторых, описать, что станет с ценами на автозаправках и вообще с ценами на все товары, если акцизы всё-таки вырастут. И, в-третьих, депутаты запросят у Минэнерго и Минфина данные о мерах, которые те предпримут, чтобы не допустить роста цен на бензин. Об этом говорится в поручении комитету Госдумы по энергетике, которое сегодня было одобрено большинством голосов в думе, сообщает агентство «Новый День». Именно профильный комитет должен отправить запросы в Минэнерго, ФАС и Минфин.

Поручение подготовили и вынесли на обсуждение всей думы два депутата от ЛДПР: Владимир Сысоев (представляет интересы ХМАО, Ямала и Тюменской области) и Алексей Диденко. Так они отреагировали на замечания Счётной палаты, которая ранее предположила, что увеличение акцизов ударит по карману граждан, так как цены на бензины резко вырастут. В поручении, которое сегодня одобрили депутаты, приводятся цифры. За первое полугодие цены на бензин уже выросли на 7,3 процента, а в некоторых регионах ещё больше. При этом аналитики предсказывают: топливо и дальше будет дорожать. Депутаты предполагают, что такие скачки приведут к социальному напряжению и росту цен на все продукты. При этом цены и так не стоят на месте – они увеличиваются каждый месяц.

Ранее в правительстве уже делали заявления о том, что бензин не подорожает. Но, очевидно, депутатам этих заявлений оказалось недостаточно.

Москва, служба информации

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