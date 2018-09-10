Бензиновая неизбежность: в России продолжается рост цен на автомобильное топливо

На минувшей неделе в России продолжился рост оптовых цен на все виды моторного топлива, что в перспективе отразится и на его розничной стоимости. При этом, согласно расчетам агентства «Прайм», более чем на 1 тысячу рублей подорожала тонна бензина 95 Класс 5.

Как отмечается, оптовая цена на бензин 95 Класс 5 подскочила на 1078 рублей за тонну, достигнув 54 620 рублей. Цена на бензин 92 Класс 5 составила 50 204 рублей за тонну, что на 549 рублей больше, чем неделей ранее.

Стоимость дизельного топлива летнего Класс 5 повысилась на 221 рубль за тонну – до 51 391 рублей, приблизившись к рекордно высоким значениям, которые были отмечены в августе.

Как следует из данных информационно-аналитического центра «Кортес», средние по России цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин с 3 по 7 сентября продолжили рост не только в оптовом сегменте. В рознице бензин марки «Нормаль-80» подорожал на 6 копеек в среднем по стране, а в Северо-Западном округе – на 45 копеек.

Как сообщал «Новый День», в конце августа стало известно о планах правительства РФ повысить акцизы на автомобильное топливо с 1 января 2019 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно.

Комментируя эти планы, директор Института актуальной экономики Никита Исаев в комментарии РИА «Новый День» отмечал, что стоимость бензина может подскочить, минимум, до 48 рублей.

Эксперт обратил внимание, что Российский топливный союз прогнозирует в следующем году средний рост цен на бензин на 4,4 рубля за литр за счёт повышения акцизов на топливо с 1 января 2019 года, повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и высоких экспортных цен на сырьё. «Независимый топливный союз предрекает рост цен на бензин аж на 7 рублей за литр из-за неблагоприятной рыночной ситуации, которая сложилась на товарной бирже», – сказал Исаев, комментируя успокоительные заявления Козака, который пообещал, что цены не бензин и дизельное топливо не вырастут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.18

Антимусорный протест все-таки ударил по Воробьеву: губернатор потерял поддержку. / Жители России растеряны: разочарование Путиным будет расти. / Выбор Турции: между Сциллой и Харибдой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»