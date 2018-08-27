Из нашего кармана: в России запрограммирован очередной рост цен

России грозит очередное повышение цен на автомобильное топливо после решения правительства Дмитрия Медведева о повышении акцизов с 1 января 2019 года. Как отметил в интервью РИА «Новый День» лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев, стоимость бензина может подскочить, минимум, до 48 рублей – нефтяное лобби явно не хочет терять прибыль.

Эксперт обратил внимание, что Российский топливный союз прогнозирует в следующем году средний рост цен на бензин на 4,4 рубля за литр за счёт повышения акцизов на топливо с 1 января 2019 года, повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и высоких экспортных цен на сырьё.

«Независимый топливный союз предрекает рост цен на бензин аж на 7 рублей за литр из-за неблагоприятной рыночной ситуации, которая сложилась на товарной бирже», – сказал Исаев, комментируя успокоительные заявления вице-премьера Дмитрия Козака, который пообещал, что цены не бензин и дизельное топливо не вырастут.

Как считает Исаев, в теории действительно никаких предпосылок для роста цен нет – особенно после мая, когда цены на бензин (средние по России на «девяностопятый») выросли с 42 до 45 рублей за литр.

«Тогда это объясняли подготовкой к увеличению акцизов 1 июня. На самом деле это был план по компенсации дополнительных расходов нефтяников из-за налогового манёвра. Но правительство, видя такую тенденцию, 1 июня акцизы не подняло, а наоборот, снизило примерно на 2,25 рубля с каждого литра бензина. Выходит, что производители сначала получили дополнительную выгоду за счёт роста цен на топливо, а потом ещё «наварились» на снижении акцизов: розничные цены-то после 1 июня вниз не пошли. И сейчас в стоимость бензина включены 5,3 рубля будущих акцизов, которые ещё не введены. Но нефтяников (отделять нефтеперерабатывающие заводы от нефтедобывающих компаний бессмысленно: почти все НПЗ им принадлежат) это не смущает и никак не мешает им собирать деньги с людей. Так что грядущее повышение акцизов на 2,8 рубля за литр с лихвой укладывается в созданный ценовой задел», – констатировал эксперт.

При этом Исаев подчеркнул, что в реальности всё складывается не так, как говорится официально. «Рыночная ситуация никак не связана с отпускными ценами на заправках. Вот, например, по оценке Росстата, в июле цены производителей бензина снизились на 8,7%, а розничные цены упали только на 0,2%. Так что абсолютное влияние свободной товарной биржи на розничные цены – это всё детские сказки. Так же, как и рассказы про бедные нефтеперерабатывающие заводы, которым вечно не хватает денег на модернизацию. Объём господдержки НПЗ в 2005 – 2016 годах в пять раз превысил объём инвестиций в модернизацию. И прибыли у НПЗ хорошие: некоторые заводы увеличили её в прошлом году вдвое. Деньги есть, только желания что-то менять нет», – сказал Исаев.

По его оценке, рыночные законы здесь бессильны. «Нефтяники привыкли стабильно наращивать свою прибыль и диктовать свои условия. Если им не нравится увеличение изъятий в пользу федерального бюджета за пользование недрами, то они без зазрения совести создают крайне некомфортные условия для потребителей, увеличивая социальную напряжённость в обществе. А она властям очень не нужна», – отметил Исаев.

По его мнению, сохранение и дальше прежних цен на бензин возможно только в случае, если правительство решится выделить из федерального бюджета ещё несколько сотен миллиардов рублей на поддержку нефтянки.

«А иначе 48 рублей (и это в лучшем случае) за литр бензина увидим уже в январе. Как ни крути, а обеспечивать сверхприбыли нефтянке придётся простым людям, либо покупая дорогой бензин, либо косвенно – через дополнительную налоговую нагрузку. У кого нефть – у того и власть», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

Сирийский блицкриг: США наращивают боевую группировку. / Навального отправили «отдыхать» на 30 суток. / В Москве расстреляли жителя Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»