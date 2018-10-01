Дизельное топливо подорожало до рекордного уровня

В России продолжает рост цен на автомобильное топливо. Как следует из данных, которые публикует агентство «Прайм», с 24 по 28 сентября стоимость оптовых партий дизельного топлива поднялась до рекордного уровня.

В частности, летнее дизельное топливо Класс 5 в течение прошлой недели подорожало на 423 рубля за тонну – до 52,169 тысячи рублей, что стало самым высоким уровнем в истории. Как отмечает агентство, подорожание дизельного топлива вызвано высоким спросом на этот продукт за рубежом и повышением значения экспортного паритета.

Вместе с тем оптовые цены на бензин изменились незначительно. Бензин 95 подешевел на 38 рублей – до 55,359 тысячи рублей за тонну. Однако бензин 92 Класс 5 подорожал на 37 рублей до 49,427 тысячи рублей за тонну.

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на автомобильное топливо в связи с планами правительства РФ увеличить акцизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

Голикова рассказала о грядущей модернизации пенсионной системы. / В Подмосковье задержан педофил, который развращал собственных сыновей. / Стрельба на Дербеневской улице: задержаны полицейские. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»