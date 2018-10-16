Силуанов пытается успокоить: по его версии, роста цен на бензин не будет

Сегодня первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов выступил с успокоительными заявлениями относительно цен на автомобильное топливо. Он заверил, что опасения экспертов и участников рынка безосновательны.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки (цен на бензин и дизельное топливо в России в 2019 году из-за увеличения акцизов) и никакие скачки не планируем. Почему? Потому что несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», – сказал Силуанов, слова которого цитирует «Прайм».

Он также отметил, что в планах правительства – увеличение цен в рамках инфляции.

Как сообщал «Новый День», накануне Счетная палата предупредила о резком подорожании автомобильного топлива в России в 2019 году в связи с повышение акцизов.

В заключении аудиторов обращается внимание на то, что увеличение акциза на топливо в полтора раза с нового года «может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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