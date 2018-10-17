Росстат увидел значительный рост цен автомобильное топливо

Успокоительные заявления высокопоставленных чиновников правительства РФ о том, что автомобильное топливо не подорожает в 2019 году из-за повышения акцизов, похожи на манипуляцию – бензин, судя по всему, взлетит в стоимости ещё до нового года. Согласно данным Росстата, в сентябре цены производителей на моторное топливо увеличились сразу на 10% по сравнению с августом, что в ближайшей перспективе должно отразиться на ценниках на автозаправках.

Как говорится в сообщении статистического ведомства, в обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 11,5%, бензин автомобильный – на 10,0%, дизельное арктическое топливо – на 7,6%, газойли – на 7,5%, пропан и бутан сжиженные – на 7,0%.

Как сообщал «Новый День», цены на автомобильное топливо начали активно расти весной и в начале лета этого года. Тогда, как сообщал тот же Росстат, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня стоимость подскочила выше 43 рублей за литр. При этом в мае цены производителей на бензин росли на 18,7% по сравнению с апрелем.

На этой неделе Счетная палата предупредила, что о резком подорожании автомобильного топлива в России в 2019 году в связи с повышением акцизов. В заключении аудиторов обращается внимание на то, что увеличение акциза на топливо в полтора раза с нового года «может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».

Накануне первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов выступил с успокоительными заявлениями относительно цен на автомобильное топливо в 2019 году. Он заверил, что опасения экспертов и участников рынка безосновательны.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки (цен на бензин и дизельное топливо в России в 2019 году из-за увеличения акцизов) и никакие скачки не планируем. Почему? Потому что несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», – заявил накануне Силуанов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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