Россиян предупредили о резком взлете цен на бензин

Розничные цены на бензин в России резко вырастут в 2019 году – с таким прогнозом выступила Счетная палата России. К этому приведет повышение акцизов на топливо с 1 января будущего года. Такие выводы содержатся в заключении СП на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

В документе отмечается, что снижение акцизов на бензин с 1 июля обернулось лишь незначительным падением розничных цен в июле и августе – на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению аудиторов Счетной палаты, было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

В заключении обращается внимание на то, что увеличение акциза на топливо в полтора раза с нового года «может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер» (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Кроме того, СП считает слишком оптимистичным заложенный в трехлетний бюджет курс рубля. «Заложенная в основу консервативного варианта гипотеза об умеренном ослаблении курса национальной валюты в условиях существенного снижения нефтяных цен избыточно оптимистична, даже при наличии компенсирующих механизмов, связанных с реализацией бюджетного правила», – говорится в документе.

Согласно проекту бюджета, курс рубля будет слабым до конца текущего года, затем укрепится до 63,6-63,8 рубля за доллар и со второго половины 2019 года начнет ослабевать.

Как сообщал «Новый День», в конце августа стало известно о планах правительства России поднять акцизы на автомобильное топливо с 1 января 2019 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно. Он при этом заявил, что кабмин не допустит скачка цен на бензин. «Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», – добавил вице-премьер.

Комментируя планы властей, директор Института актуальной экономики Никита Исаев в комментарии РИА «Новый День» отмечал, что стоимость бензина может подскочить, минимум, до 48 рублей. Эксперт обратил внимание, что Российский топливный союз прогнозирует в следующем году средний рост цен на бензин на 4,4 рубля за литр за счет повышения акцизов на топливо с 1 января 2019 года, повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и высоких экспортных цен на сырье. «Независимый топливный союз предрекает рост цен на бензин аж на 7 рублей за литр из-за неблагоприятной рыночной ситуации, которая сложилась на товарной бирже», – сказал Исаев, комментируя заявления Козака, который пообещал, что цены не бензин и дизельное топливо не вырастут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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