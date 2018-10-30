«Холодная война 2.0»: Кремль оказался перед дилеммой

Россия в результате своей внешней политики оказалась втянута в «холодную войну 2.0», в которой нет ни правил, ни идеологического противостояния. Как считают ученые Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, такая жесткая конфронтация «встряхнула» российскую элиту и поставила Кремль перед дилеммой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение было высказано на семинаре «Новые санкции США против России: точка невозврата?»

Ученые обратили внимание, что прежде под термином «холодная война» понималась биполярная конфронтация на идеологической основе между двумя государствами – СССР и США, однако нынешняя Россия живет по законам капитализма и по своему потенциалу значительно уступает Советскому Союзу, потому сравнивать ситуации не совсем корректно.

«Прежняя «холодная война» исчезла. Это совершенно другая конструкция, которая, конечно, в чем-то похожа [на сегодняшнюю]. Сегодня глобальный биполярной конфронтации нет, но нет и однополярности. Это мир формирующегося полицентризма, который вызван многими факторами, в том числе повышенной политической активностью разных центров силы», – считают эксперты.

По их оценке, сейчас речь идет о ситуативных спорах между различными государствами, которые не носят глобальный характер. «Но тенденции к этому есть. Они (конфликты) могут развиться», – отметили ученые.

В ИМЭМО пояснили, что Россия, которая экономически не может соперничать с Соединенными штатами, стала ее внешнеполитическим оппонентом, поскольку бросила вызов их глобалистской политике.

«Современная Россия воспринимается как страна, которая является большим провокатором Запада, и сама по себе – серьезный и большой вызов США. Россия стремится восстановить постоянные величины своего внешнеполитического поведения, собственное геополитическое поле», – отмечают докладчики.

По оценкам экспертов, происходящее может являться последствием распада Советского союза, так как Россия пытается укрепить свои позиции на международной арене «на фоне переосмысления политики 90-х годов» и заигрывания с Западом. «Сегодняшняя эпоха не поставила точку на распаде Советского союза. Мы сможем быть свидетелями отголосков», – считают в ИМЭМО.

Однако подобные казалось бы естественные для суверенного государства действия, вызывают массу раздражения со стороны Вашингтона. «России необходим суверенный курс, необходимо соблюдать достоинство, возрождать величие и формировать свои геополитические интересы, но как при этом строить партнёрство США, которые ведут свою политику глобального доминирования?» – подчёркивается в докладах.

Ученые отмечают, что пока становление внешнеполитического курса РФ провело только к большему раздражению со стороны Белого дома и к санкционной политике, которая «сильно встряхнула» нашу элиту и поставила Кремль перед дилеммой.

«Они стали задумываться, какова цена той политики, которую Россия стала проводить. Нынешние действия стали более осмотрительными. Неизвестно насколько долговременна эта перемена. Конфронтация ведётся в нерегулируемом правовом поле. Долго это не сможет продолжаться. Рано или поздно появятся механизмы жизни в таком порядке, который сложится», – отмечают в ИМЭМО.

При этом в экспертной среде отмечают, что ситуацию подогревает и то, что Россию и США сейчас возглавляют лидеры, которые имеют существенное сходство.

«Путин и Трамп – у них есть общее качество, черта – от них исходит вызов привычному порядку вещей в мировой политике. Политика российского президента направлена на то, чтобы изменить мир, Трамп – тоже человек, который бросил вызов. И хотя Путин, как Трамп, не говорит, нужно сделать Россию «великой снова» (предвыборный лозунг Трампа на выборах: «Make America great again» – «Сделаем Америку великой снова»), но все делается для того, чтобы все это понимали», – считают ученые.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.10.18

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