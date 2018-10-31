«Всех не поймают»: как отреагируют россияне на введение нового налога

Закон о налоге и штрафах для самозанятых, который Госдума приняла в первом чтении, будет введен в России, но фактически не будет «работать». У самозанятых россиян нет стимула для легализации, а у государства – рычагов для вычисления нелегалов. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали участники экспертной дискуссии за круглым столом в Москве.

«Закон примут, конечно, – считает член Совета конфедерации труда Павел Курдюкин. – Возможно, в первый год устроят показательную порку с вылавливанием тех, кто не желает регистрироваться, попробуют применить запугивание. Но это будет не массово. Всех не поймают, поймают – откупимся – сугубо экономический расчет. Кроме того, никто не уверен, что условия не изменятся в любой момент: будет не 4%, а 8%, 10% или сколько угодно».

Стимулом для регистрации самозанятых могло бы стать отчисление суммы налога в Пенсионный фонд, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Однако пока проект закона таких мер не предусматривает.

«Любая попытка обложить налогом этот тонкий слой первоначальных предпринимателей может привести к тому, что начнет расти количество иждивенцев, которые придут к государству за помощью. Они просто бросят свою деятельность потому, что она не приносит достаточно дохода, и начнут обращаться в систему социальной защиты», – подчеркнул он.

При этом, как считает эксперт, время введения нового налога правительство РФ выбрало крайне неудачно: в обществе и так растут протестные настроения и негативный настрой из-за только что принятой пенсионной реформы, в январе добавится повышение НДС и рост цен на товары и услуги.

Доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения и так упала, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. В 2000 году эта цифра составляла 15,2%, а в 2017-ом – лишь 7,6%.

«Альтернатива – отказаться от намерения обложить налогом самозанятых, и подумать о мерах по их стимулированию – чтобы они развивались, чтобы экономика их дела позволяла им зарегистрироваться в качестве ИП или малого бизнеса, – считает эксперт. – Возможно, стоит подумать о том, чтобы снизить налогообложение для индивидуальных предпринимателей, чтобы показать им, что им идут навстречу».

Участники дискуссии напомнили о том, что во время обсуждения законопроекта в Госдуме глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров утверждал, что легализация самозанятых – добровольное дело, однако тут же рассказывал о штрафах для тех, кто попытается скрыть доход. В первый раз штраф составит 20% от «укрытого» чека, во второй – придется отдать всю сумму, указанную в платежке. «Но это замечательный стимул для самозанятых не регистрироваться, если наказывать будут только зарегистрированных, – указал Курдюкин. – Это по сути конфискационный штраф».

«Действительно, ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность никто не отменял, – напомнил о словах депутата Макарова Александр Сафонов. – Но их еще надо поймать. И с учетом уровня коррупции не исключено, что те, кто должен ловить, сами подрабатывают».

Эксперт согласился с коллегами в том, что закон будет принят – и по прошествии года, скорее всего, результаты его действия получат положительную оценку, невзирая на реальные цифры. Прирост самозанятых могут дать индивидуальные предприниматели, для которых новый режим налогообложения будет более выгоден. «ИП у нас около полутора миллионов, – отметил Сафонов. – И у них у всех есть стимул перейти на режим самозанятости».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.10.18

«При условии вменяемости…»: правительство Медведева готовит революцию и госпереворот. / «Мышкование и грабеж бедных»: закон о самозанятых в России поставит крест на ИП. / Против «ВКонтакте» подан первый иск за разглашение личных данных МВД. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»