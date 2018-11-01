Россияне ополчились против нового налога: лишь каждый десятый готов признаться в самозанятости

Лишь 13% россиян готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых в случае принятия соответствующего закона и платить налог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенном порталом Rabota.ru.

Исследование проводилось в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане – в этих регионах с 2019 по 2028 год планируется провести эксперимент по взиманию налога с самозанятых граждан. В случае признания его успешным, новый налог введут на всей территории России.

Согласно данным опроса, 38% респондентов сообщили, что у них есть работа или подработка, где они оказывают услуги, как частные лица, т.е. подпадают под определение «самозанятые». 15% из них оказывают деловые услуги, 14% занимаются репетиторством, 13% изготавливают продукцию на заказ, 12% заняты в строительной сфере, 11% ремонтируют жилье, 9% оказывают бытовые услуги, 8% – компьютерную помощь.

Большинство участников опроса, подпадающих под категорию «самозанятые» – 37% – зарабатывают в месяц до 10 тысяч рублей, 22% – от 10 до 20 тыс. рублей, 15% – от 20 до 30 тыс. рублей, 11% – от 30 до 40 тыс. рублей и еще 15% – более 40 тыс. рублей.

Также у респондентов интересовались, что они будут предпринимать в случае вступления в силу закона о самозанятых. 13% ответили, что готовы официально признать себя самозанятыми и платить новый налог. 6% планируют зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, 12% прекратят подрабатывать, 26% постараются не попадать под действие закона, 33% не будут ничего предпринимать. Еще 10% респондентов выбрали вариант «другое», поясняя, что уже являются ИП, собираются работать за наличные или планируют покинуть Россию.

При этом половина всех опрошенных призналась, что не одобряет введение налога на самозанятых. Только 6% заявила о его полной поддержке. 8% одобряют закон, но с поправками. Столько же относятся к инициативе нейтрально. 20% отметили, что еще не успели ознакомиться с информацией о новом законе. 8% опрошенных выбрали вариант «другое». В своих пояснениях они отмечают, что подработка и самозанятость – это «вынужденная мера для бедняков, чтобы не умирать с голоду». Другие указывают, что пенсионеры, зарабатывающие от 10 до 20 тысяч в месяц, – это «самоспасающиеся», а не самозанятые, и предлагают не обкладывать налогом сумму до 20 тыс. рублей.

Некоторые респонденты убеждены, что новый закон только усилит уход в тень. «Надо идти другим путем. Для самозанятых надо сделать базовый полис ОМС, убрать пенсии и ряд других мер. Чтобы люди понимали, что, не платя налоги, они ничего не получат от государства», – считают они.

Как сообщал «Новый День», законопроект о введении налога для самозанятых граждан и штрафах для них был принят Госдумой в первом чтении 25 октября за счет голосов парламентского большинства – депутатов ЕР. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» отказались голосовать за эти инициативы, выразив большие сомнения в полезности и действенности этого проекта, направленного на дальнейшее опустошение кошельков граждан на фоне пенсионной реформы и ряда других непопулярных решений властей.

Согласно документу, ставку налога планируется установить на уровне 4% для операций самозанятых с физическими лицами, и 6% – с юридическими. Налог будут платить жители четырех регионов – Москвы, Татарстана, а также Московской и Калужской областей, которые зарегистрируются в качестве самозанятых граждан.

По экспертным оценкам, в России около 15 млн человек работают сами на себя, не привлекая наемных работников, и не платят налоги. Ранее кабмин России уже пытался легализовать самозанятых граждан, объявив налоговую амнистию. Впрочем, особого успеха эта мера не имела, за почти два года действия на налоговый учет по всей стране встали меньше тысячи человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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