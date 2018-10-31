«С «крышей» проще и понятнее», чем с государством: власти лукавят, говоря о желании самозанятых легализоваться

Авторы законопроекта о налоге и штрафах для самозанятых граждан, который в порядке эксперимента предлагается провести в четырех регионах РФ, не дали четкого экономического обоснования. При этом, как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, инициаторы нововведения явно лукавят, когда говорят о желании граждан легализоваться.

Согласно законопроекту, ставку налога планируется установить на уровне 4% для операций самозанятых с физическими лицами, и 6% – с юридическими. «Это у нас вечная проблема – с экономическим обоснованием беда, – сказал эксперт. – Видимо, им показалось, что если у ИП с оборота 6%, то здесь с «физика» можно взять 4%, а с юридических лиц – побольше. Нет здесь экономического обоснования. Этим у нас сплошь и рядом страдают принимаемые законы».

Собеседник агентства допустил, что российские регионы, не вошедшие в эксперимент, по прошествии года могут попросить включить их в этот список. «Я вполне допускаю, что сейчас серьезные усилия будут направлены на то, чтобы показать, как это работает, какие деньги собрали, – отметил Николаев. – Регионы увидят, что это работает. И им скажут – давайте, включайтесь. Это вполне возможно».

При этом Николаев отметил, что авторы законопроекта очевидно лукавят, когда говорят, что основной целью введения нового налога стало желание помочь самозанятым легализоваться, чтобы они смогли пользоваться всеми государственными услугами и гарантиями. Об этом на заседании Госдумы говорил один из соавторов документа депутат Андрей Макаров. Он отмечал, что сейчас нелегально работающие люди не могут даже обратиться в полицию в случае, если на них «наехал» рэкет.

«Еще с 90-х годов для таких людей работать с «крышей» проще и понятнее [чем с государством]. Это проза жизни, – констатировал эксперт. – Это лукавство, что закон принимается только для легализации [и облегчения жизни] самозанятых. Правила игры, когда ты в тени, зачастую проще и понятнее для предпринимателя, чем когда столько всего наворочено на государственном уровне. Нам говорят, что они мечтают легализоваться – но это не так. Я не утверждаю, что это нормально. Но надо исходить из реалий, которые есть в жизни, а не из иллюзорных картинок».

Обязанность контролировать ход эксперимента возложат на управления Федеральной налоговой службы в регионах – именно им придется следить за тем, чтобы нелегалы переходили в легальный налоговый статус. «Кто ответственный за администрирование? УФНС будут этим заниматься. У них сейчас нетривиальная задача – как проконтролировать, что данные, полученные от самозанятых по Интернету, соответствуют действительности».

Возможно, налоговики будут выяснять реальные суммы сделок через клиентов самозанятых, а это крайне трудоемкий процесс. «Это большая работа, но без гарантии успеха, – отметил Николаев. – И еще: тут есть особенность работы госорганов. Если появляется какая-то функция – а это дополнительная функция – она сразу вписывается в положение о ФНС, а это основание для того, чтобы требовать дополнительный штат».

«Интересно будет потом баланс посмотреть», – заключил он.

По идее авторов законопроекта, платить налог самозанятые будут через мобильное приложение на смартфонах. Согласно документации на сайте Госдумы, ради нового закона придется доработать информационный комплекс ФНС, чтобы предоставить самозанятым доступ к необходимым сервисам. В частности, речь идет о программном обеспечении комплекса для удаленной регистрации и постановки на учет, о технических средствах администрирования налогового режима (расчет, начисление, уплата, работа с задолженностью и т.д.), о программных интерфейсах для взаимодействия с внешними информационными системами, а также о функционале личного кабинета плательщика. Затраты на все это составят 2,261 млрд рублей. О расширении штата УФНС в документации не сказано.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.10.18

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