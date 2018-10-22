У самозанятых нелегалов отберут весь заработок. «К ним придут и спросят о доходах»

Госдума намерена принять законопроект о штрафах для самозанятых россиян, не платящих налоги, на всю сумму дохода. О такой инициативе заявил сегодня глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Он не стал уточнять деталей, но заверил, что «это будет».

Пакет законопроектов о введении налога на профессиональный доход Госдума рассчитывает обсудить в первом чтении 25 октября. В качестве эксперимента новшество планируется ввести в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане с 1 января 2019 года. Налоговый режим предусматривает, что физлица и ИП, которые не привлекают наемных работников и не имеют работодателя, должны будут платить 4% от дохода, который получен при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% – юрлицам и ИП. Такой режим смогут использовать те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

«Мы максимально упрощаем процедуру, – цитирует Макарова «Парламентская газета». – Это стало возможным при появлении технологических условий. В случае если граждане не захотят выйти из тени, к ним придут и спросят о полученных доходах, которые отследить при развитии технологий сегодня не составляет для налоговой службы труда».

Макаров заверил, что «за бабушкин огород человеку ничего не прилетит». Но если бабушка наняла людей, чтобы они вскопали ей огород, а они этого не сделали, у нее появится возможность привлечь их к ответственности, если она подаст налоговую декларацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

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