«Мышкование и грабеж бедных»: закон о самозанятых в России поставит крест на ИП

Новый закон о налогах для самозанятых может привести к тому, что в России резко сократится количество индивидуальных предпринимателей, при этом экономический эффект от новшества крайне сомнителен. «Правительство занимается мышкованием», – заявил член Совета конфедерации труда Павел Курдюкин на встрече за круглым столом, посвященной новому налогу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с ним согласились остальные участники дискуссии.

«Большая часть из тех примерно 30 млн людей, на которых не было взносов в Пенсионный фонд, это наемные работники, просто работающие без трудовых договоров в «гаражной экономике» и вполне официальных организациях, даже тех, которые получают госзаказ. То есть, очевидно, что самозанятых на самом деле меньше», – подчеркнул Курдюкин.

По его оценке, доход в 200 тысяч рублей в месяц выглядит нереально для российских репетиторов и нянечек. «Подозреваю, что те, кто разрабатывал этот закон, просто исходят из доходов тех самозанятых нянь и гувернеров, которые работают на них, – пояснил Павел Курдюкин. – Это совершенно нереалистичная оценка. Самозанятость – это бизнес нищеты, еле-еле заработать на хлеб и свести концы с концами».

Новый закон он назвал «грабежом бедных», отметив, что правительство РФ пытается «собрать мелкими порциями хоть какие-то деньги», то есть «занимается мышкованием».

Несмотря на прогнозируемое неприятие закона самозанятыми, число зарегистрировавшихся в этом качестве россиян, скорее всего, за год возрастет вдвое и может составить примерно 4 тысячи человек, полагает замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова. Правда, скорее всего, удобным налоговым режимом решат воспользоваться сегодняшние ИП: пока им приходится платить 13% с полученных доходов, а по новому закону отдавать государству надо будет от 4% до 6%. «Произойдет переоформление юридического статуса плательщиков, – считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. – Если до этого ООО массово перерегистрировались в ИП, то теперь ИП будут регистрироваться как самозанятые».

«Мы делали расчеты, на которые ссылается тот же Минфин, что общие поступления в Пенсионный фонд – если бы удалось официально легализовать доходы самозанятых – составили бы триллион 250 миллиардов ежегодно. Сумма приличная. Понятно, что есть желание каким-то образом ее изъять», – отметил эксперт.

Сафонов также добавил, что больше всего самозанятых россиян трудится в сельском хозяйстве, вторая по численности категория – оптовая торговля, третья – строительство. У всех категорий дополнительное налогообложение вызовет только неприятие, при этом поймать за руку нелегалов государству будет крайне сложно: потребители их услуг будут заинтересованы в том, чтобы сохранить статус-кво, поскольку иначе цены на работу нянь, репетиторов, строителей и пекарей вырастут на те же 4-6%.

«Люди получают доходы на уровне прожиточного минимума, для них 6% фатально, поэтому они этого делать [регистрироваться в качестве самозанятых] не будут», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.10.18

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