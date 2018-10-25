Думское «ЕдРо» продавило штрафы для самозанятых. Три фракции отказались голосовать

«Единая Россия», обладающая большинством в Госдуме, продавила в первом чтении скандальные законопроекты о введении налога для самозанятых россиян и штрафах для них. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» отказались голосовать за эти инициативы, выразив большие сомнения в полезности и действенности этого проекта, направленного на дальнейшее опустошение кошельков граждан на фоне пенсионной реформы и ряда других непопулярных решений властей.

Представляя пакет законопроектов, его соавтор, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что СМИ неверно поняли информацию о штрафных санкциях – за неуплату налога предполагается штрафовать не на весь размер дохода, а на сумму чека, с которого не уплачен налог. Макаров сообщил, что сегодня в стране по статистике 82 млн человек трудоспособного возраста, из них только 52 млн работающих, за которых платят страховые взносы. «Возникает разница в 30 млн, – отметил он. – По экспертным оценкам, примерно половина из них – это люди, которые ведут какую-то деятельность и получают доход, но ни в какие отношения с государством не вступают».

Предполагается, что из 4% налога для самозанятых 1,5% должно зачисляться в Фонд обязательного медицинского страхования, то есть «остается 2,5% – а сегодня эти люди должны платить 13%», – подчеркнул Макаров и уточнил, что сегодня самозанятые, не платящие налоги, подпадают сразу под две статьи Уголовного кодекса. При этом технологии теперь позволяют вычислить граждан, которые получают доход, но не вступают в налоговые отношения с государством. В качестве примера Макаров привел водителей «Яндекс.Такси», все заказы которых видны в специальной программе, и тех, кто зарабатывает на сдаче в аренду квартир, объявления которых размещены в Сети. Кроме того, к таким людям могут прийти рэкетиры, а обратиться за помощью к государству нелегалы не смогут, заявил Макаров.

При этом депутат отметил, что в четырех регионах – Москве, Татарстане, а также Московской и Калужской областях, где предполагается ввести такой налог в качестве эксперимента, и исполнительная, и законодательная власть поддержали нововведение. Расширять территорию эксперимента не планируется, заверил он. Новшество вводится не для повышения доходов бюджетов, а в качестве права человека легализовать самозанятость и войти в правовое поле – именно поэтому были избраны регионы-доноры.

Между тем, депутаты высказали опасения, что люди не пойдут на подобную легализацию. «Они не просто так избегают общения с государством, они ему просто не доверяют, – подчеркнул коммунист Михаил Щапов. – Сначала государство должно доказать, что оно полезно самозанятым».

Парламентарий напомнил, что экономика находится в стагнации, реальные доходы людей падают, пенсионный возраст повышен, и «люди начинают продавать пироги через Интернет не потому, что им это нравится». При этом, по его оценке, реальный доход у самозанятых составляет не 70-80 тысяч рублей, а 10-15 тысяч. «Вы хотите, чтобы мама двоих детей, которая подрабатывает репетиторством, платила еще и налог?» – поинтересовался он, призвав вернуться к разговору о введении такого налога после того, как российская экономика покажет рост в два раза по отношению к мировому.

Либерал-демократ Сергей Иванов также усомнился в нужности законопроекта. Он напомнил, как депутаты три дня обсуждали документ, дающим им право отказаться от пенсионных надбавок – при том, что и сегодня у них есть право эти деньги не получать. «Угадайте с трех раз, какой выбор люди сделают – платить или нет? А аргумент о том, что рэкетиры придут и будут требовать деньги – так никто не мешает автомеханику прийти в правоохранительные органы и сказать, что его избил рэкетир», – пояснил он.

«Эсеры» со своей стороны высказали опасения, что на новый налоговый режим будут переходить ИП, которые сегодня наполняют региональные бюджеты налогами – и тогда в кошельках субъектов РФ появятся ощутимые прорехи. При этом, как отметили депутаты, неясно, что помимо репрессивных мер будет подталкивать самозанятых платить этот налог.

В итоге все три фракции отказались голосовать за пакет законопроектов. Документы поддержала фракция «Единой России». Большинством голосов новшество было одобрено в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.10.18

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