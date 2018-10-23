В Госдуме предложили ввести штрафы для нелегальных репетиторов ещё в нескольких регионах РФ

Фракция КПРФ выступила против введения налога для самозанятых нелегалов со штрафными санкциями в размере полного размера дохода. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил член фракции коммунистов Валентин Шурчанов на «парламентской десятиминутке» в Госдуме.

Депутат отметил, что ситуация с введением нового налога стала в понедельник самой обсуждаемой в СМИ. «Фракция КПРФ не поддержала законопроект, – заявил он. – Мы считаем, что в Российской Федерации есть все условия для того, чтобы всех обеспечить работой».

При этом он назвал безработицу в стране искусственной, навязанной капиталистической системой. «Надо сделать, чтобы люди могли спокойно работать. Мы считаем, что в стране нет людей, которые не хотели бы работать», – отметил Шурчанов.

Парламентарий сообщил, что у коммунистов есть ряд замечаний к новому законопроекту – в частности, он поинтересовался, почему новый налог в порядке эксперимента предполагается ввести в четырех богатых регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Депутат предложил ввести его также в бедных, дотационных регионах, например, в Туве и Марий Эл. «На них более профильно будет видна работа и ее итоги», – пояснил он.

Кроме того, коммунисты считают необоснованным срок эксперимента в 10 лет. «За 10 лет можно построить социализм и преобразовать все силы страны», – полагает депутат. Объяснением такому сроку, отметил он может служить только то, что за 10 лет «полностью хозяйство и каждый гражданин страны возьмется под полный цифровой учет, и не только в налоговой системе».

Введение штрафных санкций для самозанятых, которые не платят налоги, накануне обсудили депутаты Госдумы на заседании комитета по бюджету. Глава комитета Андрей Макаров заверил, что «это будет». Новшество подразумевает, что физлица и ИП, которые не привлекают наемных работников и не имеют работодателя, должны будут платить 4% от дохода, который получен при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% – юрлицам и ИП. Такой режим смогут использовать те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Предполагается, что «в случае нарушения формирования передачи налогоплательщиком фискального чека – при первом подобном нарушении необходимо будет заплатить штраф в размере 20% от той суммы, которая получена. Если нарушение совершается повторно в течение 6 месяцев, взыскание штрафа будет со всей суммы дохода.

Пакет соответствующих законопроектов Госдума намерена обсудить 25 октября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.18

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