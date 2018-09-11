Выманить из тени: для самозанятых россиян готовят новые поблажки

Налоговая ставка для самозанятых составит 4%, в нее будут включены взносы в систему медицинского страхования (ОМС), а платежи в Пенсионный фонд не будут обязательными. Такое заявление сделал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин во вторник, 11 сентября, на Восточном экономическом форуме.

По его словам, налоговики выступают за низкую ставку для самозанятых – ниже, чем шестипроцентная ставка в упрощенной системе налогообложения. Мишустин подчеркнул, что власти не собираются требовать с самозанятых обязательной уплаты пенсионных взносов. По словам главы ФНС, если гражданин хочет получить социальную пенсию на 5 лет позже, то он может вообще ничего не платить в Пенсионный фонд.

Под самозанятыми, добавил Мишустин, предлагается понимать тех, кто «создает продукт или услугу самостоятельно, не использует посредников и имеет оборот примерно… 2,4 млн рублей в год, то есть о 200 тысячах рублей в месяц», передает «Интерфакс». После того, как такое определение будет прописано в законодательстве, всем желающим будет дана возможность «регистрироваться и получить такой режим», подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», в начале августа Минтруд России предложил вывести деятельность самозанятых россиян из сферы регулирования трудового законодательства. Речь идет о репетиторах, уборщицах, нянечках и сиделках.

Минфин РФ, в свою очередь, выступил с инициативой ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан – без регистрации и предоставления отчетности в ФНС – с целью легализации бизнеса.

Ранее кабмин России уже пытался легализовать самозанятых, объявив налоговую амнистию. Впрочем, особого успеха эта мера не имела, за почти два года действия на налоговый учет по всей стране встали меньше тысячи человек.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 11.09.18

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