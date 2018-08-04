Самозанятых в России освободят почти от всех страховых платежей – и от пенсии

Самозанятых россиян предлагают освободить практически от всех обязательных страховых платежей. Соответствующие документы сейчас рассматривают в федеральном правительстве.

Как уже сообщал «Новый День», в мае текущего было объявлено о переводе такой категории предпринимателей на новый налоговый режим: в зависимости от того, кому оказывается услуга – физическому или юридическому лицу, они будут платить 3% или 6% от профессионального дохода (сейчас уже предлагается повысить нижнюю границу до 4%). 1,5% из этих платежей будет отчисляться в ФОМС – это единственный страховой платеж, который предполагается оставить для самозанятых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя ФНС Дмитрия Сатина.

Эксперты отмечают: по сути, государство подобным образом пытается решить две задачи – вывести мелкий бизнес из тени и снять с себя обязательства перед данной категорий населения.

При такой системе люди смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которая после повышения пенсионного возраста будет выплачиваться с 70 лет (сейчас – с 65 лет, сумма составляет половину прожиточного минимума).

Если самозанятые рассчитывают на большее, им нужно будет отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступить в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), если, кончено, она будет создана.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.08.18

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