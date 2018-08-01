Репетиторов и нянь хотят вывести из-под действия Трудового кодекса

Министерство труда РФ предложило вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Дело в том, что без оформления трудового договора работодатель не может соблюдать нормы ТК.

Сотрудничество с самозанятыми, как правило, ведется без оформления отношений. Минтруда предлагает не распространять трудовое законодательство на граждан, которые вступают в трудовые отношения с работниками «в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства». Речь идет о репетиторах, уборщицах, нянечках, которые в настоящее время попадают под сферу действия ТК.

Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Из предмета регулирования трудового законодательства планируется исключить деятельность самозанятых и работодателей – физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что работодатель не может исполнять обязанности, предусмотренные трудовым кодексом, а именно, заключить трудовой договор, платить страховые взносы и другие обязательные платежи, оформить свидетельство пенсионного страхования. По мнению Минтруда, это свидетельствует о несовершенстве правового регулирования.

Напомним, ранее правительство уже пыталось легализовать самозанятых, объявив налоговую амнистию. Впрочем, особого успеха эта мера не имела, за почти два года действия на налоговый учет по всей стране встали меньше тысячи человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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