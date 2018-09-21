Российским женщинам разрешат работать дальнобойщиками и машинистами

Министерство труда РФ собирается пересмотреть список профессий, запрещенных для женщин. По мнению властей, это расширит возможности для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда для женщин.

О пересмотре списка из 456 запрещенных профессий сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс». «Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время», – заявил министр в кулуарах Евразийского женского форума.

Топилин пояснил, что в настоящее время многие технологические процессы автоматизированы за счет применения современного оборудования. Таким образом, виды труда, которые ранее считались непосильными для женщин, стали доступны.

«В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», – отметил министр.

По словам Топилина, принятие актуализированного перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.

Ранее Минтруд озвучил идею по созданию специальных комнат для детей в офисах. По мнению ведомства, это позволит увеличить долю работающих россиянок, которые сейчас заняты присмотром за своими чадами. Помимо этого, в планах министерства ликвидировать очереди в ясли через обучение нянь и создание семейных детсадов. В частности, ведомство планирует подготовить к концу 2024 года 150 тысяч нянь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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