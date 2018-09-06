Россиянам хотят разрешить приводить на работу детей

Минтруд озвучил идею по созданию специальных комнат для детей в офисах. По мнению ведомства, это позволит увеличить долю работающих россиянок, которые сейчас заняты присмотром за своими чадами. Эксперты указали на несколько проблем, которые могут возникнуть при реализации инициативы.

Предложение Министерство труда прописано в плане мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...», пишут «Известия». Идеи по поводу того, как это реализовать, ведомство ждет от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.

Речь идет об организации детских комнат внутри офисных помещений. Отмечается, что наиболее востребованными могут быть комнаты, где будут присматривать за малышами неполный рабочий день – до четырех часов. Вероятно, есть смысл организовывать пребывание детей в крупных компаниях, где трудится более 100 человек. Кроме того, бизнес может арендовать под эти нужды помещения в торговых и деловых центрах.

В Институте развития образования НИУ ВШЭ указали, что организаторы групп по присмотру и уходу за детьми без образовательной деятельности могут не получать соответствующую лицензию. Однако нормы СанПиНа соблюдать все же придется, что на протяжении целого рабочего дня в офисных помещениях невозможно.

В Национальном родительском комитете также напомнили, что детская комната должна соответствовать всем санитарным нормам и регламентам, а этого можно добиться только на этапе создания инфраструктуры предприятия. Гораздо эффективнее было бы компенсировать родителям затраты на частные детские сады, если мест в муниципальном им не хватило.

Ранее Минтруд заявил о планах ликвидировать очереди в ясли через обучение нянь и создание семейных детсадов. В частности, ведомство планирует подготовить к концу 2024 года 150 тысяч нянь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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