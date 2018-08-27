Минтруд нашел способ ликвидировать очереди в детсады

Власти задумали легализовать в России домашние детские сады. Это, по мнению авторов законодательной инициативы, поможет снизить очередь в детские дошкольные учреждения и решить вопрос с воспитанием подрастающего поколения. Для этого планируется выделяться гранты из федерального и региональных бюджетов, общая сумма которых до 2024 года может составить 5,8 млрд и 2,5 млрд рублей, соответственно.

Всего Минтруд предлагает создать девять тысяч домашних детсадов, пишут «Известия». Процедура прописана в проекте «Создание яслей – содействие занятости женщин». К работе привлекут более девяти тысяч женщин, они получат финансовую поддержку от государства. Еще один выход из ситуации с очередями в детссады – государственные няни. На эти цели тоже будут выделены гранты. Планируется обучить более 150 тысяч человек, которые смогут присматривать за малышами.

Обучение планируется оплатить из бюджета, а на эти цели хотят выделить более 11 млрд рублей. Предполагается, что на часть этих средств смогут претендовать и родители, кто не в состоянии оплатить услуги госняни, им будут выделены субсидии.

Дефицит мест в яслях планируется ликвидировать к 2021 году. Авторы проекта рассчитывают на организацию не менее 255 тыс. мест в яслях для детей до трех лет, еще 5 тыс. мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений.

По мнению наблюдателей, данные предложения появились на фоне решения о повышении пенсионного возраста и в угоду снижения прогнозируемого уровня безработицы. Критики проекта считают, что среди пожилых женщин найдется мало тех, кто согласиться приглядывать за чужими малолетними детьми, так как на это требуется много сил и здоровья.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.18

В Краснотурьинске отправили в колонию наркодилера, который заказывал запрещенные вещества по почте. / Юноша, покинувший Ямал на велосипеде, найден мёртвым в другом регионе. / Дональд, Яго и Семирамида – названы самые необычнее имена новорождённых в Москве. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»