«Легализация» самозанятых: Счетная палата констатировала провал патентной системы

Патентная система налогообложения в России дала сбой, так и не получив широкого распространения. Этот проект не смог стать «действенным инструментом легализации самозанятых граждан». К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришла Счетная палата (СП) России.

Как сообщил на коллегии аудитор СП Сергей Штогрин, в 2017 году патентную систему применяли всего 287,8 тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП), при этом, по данным Росстата, в 2016 году насчитывалось более 15 млн неформально занятых граждан.

Анализ показал, что в 2017 году почти половина (49,1%) всех ИП, применяющих патентную систему, приходилась на долю четырех регионов – Москвы, Московской области, Крыма и Севастополя. Доля патентов в доходах муниципальных бюджетов также невелика: для городских округов – 0,6%, для муниципальных районов – 0,4%, в бюджетах городских округов с внутригородским делением – 0,2%.

В СП указали на ряд проблем, которые останавливают предпринимателей и самозанятых. В частности, это высокий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, необходимость регистрироваться в налоговых органах в качестве ИП и получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом регионе.

Кроме того, внедрение патентной системы тормозит «отсутствие привязки перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система, к кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД» и ограниченная численность (15 человек) работающих сотрудников.

Вместе с тем в случае невысокого дохода предпринимателя соотношение показателей «чистого» дохода при применении различных налоговых режимов изменяется не в пользу патентной системы, т.к. сумма страховых взносов занимает основную долю налоговой нагрузки ИП.

Как подчеркнул аудитор, в этой связи «существующий объем фискальной нагрузки не является стимулом для легализации неформально занятых граждан». Кроме того, выборочный анализ в 22 регионах трудовых пенсий по старости индивидуальным предпринимателям, в том числе применяющими патентную систему, показал, что «у 25,5% величина начисленной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, а у остальных – превышает его в среднем только на 4,2 тыс. руб».

«Таким образом, вопрос о размере страховых взносов и их влиянии на объем будущих пенсионных прав является существенным при принятии решения самозанятыми гражданами о легализации своего статуса», – констатировал Штогрин.

В СП считают, что необходима модернизация. В частности, получение патента для самозанятых должно осуществляться без регистрации, в уведомительном порядке, с использованием электронных сервисов ФНС России, в налоговых инспекциях или в многофункциональных центрах. Ставка налога по патенту должна находиться в диапазоне от 2 до 4% с обязательным включением в стоимость патента величины страховых взносов на медицинское и пенсионное обеспечение. При этом объем сформированных пенсионных прав для самозанятого, работающего по патенту, должен быть выше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Кроме того, считают в СП, периодичность уплаты налога должна выбираться гражданином самостоятельно в удобной для него форме – ежемесячно или ежеквартально.

Как предполагается, эти предложения направлены в правительство РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.18

Борьба за «пенсионный» референдум: возможные варианты. / Привет из прошлого: в Подмосковье найден уникальный клад времен Ивана Грозного. / Нефтяники попросят у Путина уступки по акцизам на 3 трлн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»