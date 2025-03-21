Правительство выделило финансирование на российскую альтернативу «Евровидения»

Правительство РФ выделяет 750 млн рублей на организацию и проведения в России альтернативного «Евровидения» – международного музыкального конкурса «Интервидение», который запланирован предстоящей осенью в Москве и Московской области.

Согласно распоряжению главы кабинета министров Михаила Мишустина, средства будут выделены министерству иностранных дел России из резервного фонда правительства.

Напомним, в начале февраля указ о проведении «Интервидения» подписал глава государства. Точная дата проведения музыкального конкурса в документе была не указана, однако в СМИ появлялась информация, что это может произойти в сентябре при участии представителей двух десятков государств.

Напомним, идея создания такого конкурса была озвучена после отстранения России от участия в «Евровидении». В последний раз представители из РФ там выступали 2021 году.

Примечательно, что в советский период в 1970-80 годах существовал международный конкурс эстрадной песни «Интервидение».

Москва, Светлана Антонова

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