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Пятница, 14 марта 2025, 20:20 мск

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Правительство разрешило «семейную ипотеку» на вторичном рынке жилья, но не везде

Действие программы льготной семейной ипотеки с 1 апреля будет распространяться на вторичный рынок жилья в городах, где ведется строительство не более двух домов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», – пояснил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Предполагается, что купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Решение о распространении «Семейной ипотеки» на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства согласовано правительством РФ в ГИИС «Электронный бюджет».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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