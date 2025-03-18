Путин заявил о неизбежности «охлаждения» экономики России

Охлаждение российской экономики является неизбежным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Здесь, конечно же, надо действовать очень аккуратно. То, что это (охлаждение) неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», – сказал глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что «важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров».

«Важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу», – пояснил президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube