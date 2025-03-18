Для многих «поезд ушел»: Путин поручил разработать прозрачный механизм возвращения иностранных компаний в Россию

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, и актуализировать их перечень.

«Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», – сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом Путин подчеркнул, что этот процесс должен быть максимально прозрачным.

«Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят – «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», – заявил президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

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