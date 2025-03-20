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Четверг, 20 марта 2025, 21:16 мск

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«Семейная ипотека» на вторичные жилье будет доступна в 904 городах

Госпрограмма льготной семейной ипотеки на вторичное жилье будет доступна с 1 апреля в 904 российских городах, в которых строилось не более двух многоквартирных домов.

Как следует из списка, опубликованного на сайте госкорпорации «Дом.рф», эта льгота будет доступна почти во всех российских регионах, в том числе Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области. В перечне значатся такие города, как Геленджик, Туапсе, Мурманск, Чебаркуль, Прокопьевск, Норильск, Комсомольск-на-Амуре и другие.

Предполагается, что купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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