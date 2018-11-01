В молочных сосисках обнаружена скрытая добавка: в «черном списке» – популярные в России бренды

Любимые россиянами молочные сосиски попали в «черный список» «Росконтроля». Производители сразу двух брендов решили добавить в продукт ингредиент, не предусмотренный ГОСТом, но указывать его на упаковке не стали. Кроме того, оказалось, что пищевая ценность сосисок ниже заявленной.

Как сообщили в пресс-службе «Росконтроля», специалисты изучили пять брендов сосисок «Молочные», на упаковке которых заявлено, что они изготовлены по ГОСТу. В лабораторию попали популярные у россиян сосиски «Черкизово», «Дымов», «Клинский», «Окраина» и «Ближние горки». Все они заявлены производителями, как изделия колбасные категории «Б».

Оказалось, что все производители, кроме «Клинский», сэкономили на пищевой ценности продукта: в сосисках «Черкизово» эксперты обнаружили на 29% меньше жира, чем было заявлено на упаковке, в «Окраине» – на 24% меньше, в «Ближние горки» – на 26%. Лидером стал «Дымов», который недоложил в свои сосиски 39% жира от обозначенного на упаковке. «Клинский» комбинат в свои молочные сосиски жира положил достаточно, однако сэкономил на количестве белка – его оказалось на 8% меньше, чем должно быть.

При этом в сосисках «Дымов» и «Клинский» эксперты обнаружили ингредиет, который не указан на упаковке, и которого по ГОСТу в продукте быть не должно. Это растительный углеводный компонент, который производители добавляют для улучшения консистенции – но ГОСТ подобные добавки не разрешает. По итогам исследования молочные сосиски от «Дымова» и комбината «Клинский» попали в «черный список» Росконтроля.

«Сосиски – продукт очень популярный, поэтому Росконтроль проверяет его из года в год, – отметил руководитель экспертного центра Союза потребителей Росконтроль НП «Росконтроль» Максим Рудаков. – Необходимо отметить, что эта работа эффективна: все реже выявляются нарушения требований безопасности, и напротив, появляется больше товаров, которые можно рекомендовать потребителю. Если ранее по результатам экспертизы у большинства сосисок были выявлены разного уровня несоответствия, то в последнем тесте качественными были признаны сразу 3 товара».

Образцы сосисок были протестированы специалистами Росконтроля совместно с сотрудниками ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. Горбатого РАН. Вся продукция заявлена производителями, как изделия колбасные категории «Б» и вся выпускается по ГОСТу. В Росконтроле напомнили, что согласно ГОСТу в списке ингредиентов обязательно должны быть говядина, свинина, вода, белок, иногда сливки, яйца или яичный порошок, молоко, специи (сахар, соль, мускатный орех, молотый черный и душистый перец) и нитрит натрия.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.11.18

Вступает в силу новая заморозка цен на бензин: эксперты предупредили о негативных последствиях. / Замглавы Минсвязи расписался в неэффективности блокировок в интернете. / Россия, Индия и Иран предложат миру альтернативу Суэцкому каналу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»