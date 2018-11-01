За вредные бактерии: суд оштрафовал «Петелинскую птицефабрику»

Сегодня Арбитражный суд Московской области оштрафовал на 700 тысяч рублей «Петелинскую птицефабрику», которая входит в группу «Черкизово». Поводом для этого стало нарушение санитарных норм при производстве продукции под это популярной маркой.

Представитель «Петелинки» просил суд снизить размер штрафа «ниже нижнего предела», заверив, что фабрика выполняет все предписания ведомства и «тщательно следит за качеством продукции». Между тем Россельхознадзор настаивал на привлечении компании к ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за нарушение требований техрегламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью, имуществу или окружающей среде или создавшие угрозу такого вреда – штраф и приостановка деятельности, передает «Интерфакс».

Основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов. Однако на судебном заседании отмечалось, что ведомство отказывается от приостановления работы фабрики и просит суд назначить ему штраф.

В Россельхознадзоре остались довольны судебным решением. «Мы считаем это решение объективным», – сказала журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

В мае «Петелинская птицефабрика» была привлечена управлением Россельхознадзора к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 300 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

В мае 2017 года «Петелинская птицефабрика» по решению суда была обязана возместить ущерб в размере 17,2 млн рублей за загрязнение Безымянного ручья на территории подмосковного Одинцовского района.

Стоит отметить, что группа «Черкизово» по итогам 2017 года является лидером по производству мяса птицы в России. По производству свинины компания занимает второе место. В группу входит семь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и 287 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

В 2017 году группа «Черкизово» произвела 997,7 тысячи тонн мясной продукции против 903 тысяч тонн в 2016 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.18

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