Азовский кризис: Украина продолжит провоцировать Россию на «неадекват»

Нынешняя киевская власть надеется использовать Азовский кризис с захватом российского судна «Норд», чтобы спровоцировать Москву на «безрассудные» действия и поддерживать градус русофобства накануне президентских и парламентских выборов на Украине. Как считают эксперты, недооценивать возможный вариант обострения ситуации не следует – антироссийская истерия уже обернулась падением престижа страны и экономическими проблемами.

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь на пресс-конференции в Москве.

Политолог Ростислав Ищенко обратил внимание, что сейчас кризис вокруг захвата российского судна «Норд» затихает, но его последствия еще будут ощущаться. «Мы сейчас имеем дело с рассасывающимся «кризисом» вокруг «Норда». Рыбаков уже обменяли, капитана тоже собираются обменять», – отметил он и подчеркнул, что даже украинские дипломаты признают, что в рамках урегулирования проблемы России невозможно предъявить претензии – она действует в рамках международного права.

«Проблема осталась в двух кораблях – в «Норде», который Украина собирается продать, если его кто-то купит, и «Механике Погодине», о котором пока информации нет. Пока будет тянуться вопрос с кораблями, будут проходить досмотры торговых судов», – сказал Ищенко.

По его мнению, киевской власти выгодно такое положение вещей, так как это может «подогревать интерес» мирового сообщества и играть на предвыборную повестку. «Все кандидаты в президенты Украины выступают с антироссийских позиций и считают, что подогревание антироссийских настроений должно усиливать электоральную поддержку», – отметил он.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко также обратил внимание, что украинская власть сейчас находится в предвыборном периоде, поэтому использует все возможные поводы, чтобы подогреть интерес к внутренним событиям через внешнюю активность.

По его мнению, в результате Киев будет стараться выжать максимум из Азовской ситуации. «Ситуация может быть использована для предвыборной провокации не только президентской, но и парламентской кампании. Будут провокации. Вполне вероятно, что они будут касаться и Крымского моста», – считает эксперт.

Украинский политолог Андрей Мишин согласился, что Украина сейчас «играет на повышение ставок». «Делаются провокации, ловушки, чтобы заставить Россию пойти на неадекватные действия, и потом через международные суды договориться, что то, что это внутренне море – станет недействительным», – сказал он и пояснил, что в таком случае, в Азовское море могут войти корабли НАТО.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев в этой связи подчеркнул, что Украине не удастся добиться международного статуса для Азовского моря. «Никогда Азовское море не станет международным. Чтобы это сделать, надо изменить морскую конвенцию по морскому праву. Ее ратифицировали 12 лет. Чтобы это сделать, надо снова собирать 200 стран. В нынешних условиях, вы можете это представить?» – сказал он.

По мнению Ненашева, Киев может подавать соответствующие иски в международный трибунал, Москва будет подавать встречные иски – и так может тянуться до бесконечности. «Такие споры ведутся более столетиями», – сказал он.

При этом Ненашев напомнил, что сейчас ни один военный корабль не может пройти Керченский пролив, потому что это территориальные воды России.

В то же время политолог Искандер Хисамов считает, что России не стоит недооценивать возможности Украины. Эксперт пояснил, что многие действия нынешней киевской власти в России оценивались как «совершенно невозможные», например, запрет русского языка, но эти инициативы воплощаются в жизнь.

«Все последние акции на стороне Украины. Скажу, может быть, пессимистическую вещь, но побед (у Москвы) ни дипломатических, ни юридических – никаких. Они (Киев) проводят все, что нужно», – констатировал он.

Заместитель председателя Союза ветеранов России, экс-командующий береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМФ генерал-майор Владимир Романенко со своей стороны отметил, что недооценивать опасность даже вялотекущего кризиса не стоит.

«На сегодняшний день драматизировать ситуацию не стоит. Но в то же время посмотрите, сколько ситуация, связанная с фиктивным отравлением в Солсбери, нанесла вреда авторитету и экономике Российской Федерации. Трудно предсказать, как эти провокации могут быть устроены и как они могут повлиять на дальнейшее развитие нашей страны», – подчеркнул он.

Как сообщал РИА «Новый День», сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно с экипажем – крымчанами, гражданами России, было угнано в порт Бердянска.

30 октября при посредничестве руководящих органов европейского объединения омбудсменов произошел обмен экипажа «Норда» на украинских моряков по принципу «семь на семь». Капитаны остались на чужих территориях из-за возбужденных уголовных дел. Капитана «Норда» Владимира Горбенко обвиняют в нарушении украинских норм посещения Крыма и якобы незаконном рыбном промысле в Азовском море.

Тем временем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что никакого обмена крымчан на украинских моряков с задержанного судна «ЯМК-0041» не было. По версии Госпогранслужбы, украинское гражданство у моряков «Норда» «было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств». Крымчане, по информации украинских пограничников, прошли процедуру оформления на выезд из Крыма по действующему законодательству Украины и отправились на полуостров как на территорию «Незалежной».

В свою очередь моряки утверждают, что их заставляли признать себя гражданами Украины с марта, давая гарантию, что в таком случае они смогут отправиться в Крым в любой момент. Однако экипаж «Норда» отказался от этого: крымчане еще в 2014 году получили российское гражданство. Поэтому готовились к тому, что на Украине им, как россиянам, придется провести немало времени. Вернувшись в Крым благодаря обмену, продемонстрировали российский флаг, который им удалось снять с арестованного Украиной «Норда» и сохранить.

Москва, Мария Вяткина

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