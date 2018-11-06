Погода в московском регионе испортится к середине недели

Редкая для ноября ясная и солнечная погода, установившаяся в московском регионе, испортится в середине недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг окажет влияние холодный атмосферный фронт, который опустится с севера – облаков станет больше, возможны осадки.

В среду, 7 ноября, осадков не ожидается. Ночью 0…2° в столице и -3…+2° по области, днем потеплеет до 5...7° в мегаполисе и 3…8° в Подмосковье.

В четверг, 8 ноября, станет больше облаков, местами будут возможны слабые осадки, а температура воздуха сохранится такая же, как и в среду. В пятницу, 9 ноября, местами будут отмечаться небольшие осадки. Ночью 1…3° в Москве и -2…+3° в Подмосковье, днем – до 4…6° и 2…7° соответственно.

В выходные с севера распространится новый антициклон, температура еще немного понизится. В субботу, 10 ноября, местами с небольшими осадками, ночью -3…+2°, днем станет прохладнее, чем накануне – до -1…+4°. В воскресенье, 11 ноября, без осадков, ночью прогнозируется -5…0°, а днем -2…+3°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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