Олегу Антошину развязали язык

Бывший глава службы безопасности «ТольяттиАзота» Олег Антошин, неожиданно давший в суде показания против своих бывших руководителей, скорее всего, делает это не вполне добровольно. Такой вывод напрашивается после знакомства с обстоятельствами этого скандального расследования и бурной биографией самого Антошина.

Дело против экс-руководителей «ТольяттиАзота» слушается в Комсомольском суде Тольятти уже почти год. Сторона обвинения, на первых порах честно пытавшаяся убедить суд в своей правоте, в последнее время пустилась во все тяжкие. На суде, например, уже выступили два засекреченных свидетеля – совершенно экзотическая ситуация для дел, связанных не с мафией и киллерскими синдикатами, а с заурядными финансовыми вопросами. Впрочем, показания обоих анонимов вызвали только новые вопросы, а не прояснили ситуацию. При этом опытные юристы отнеслись к их появлению с подозрением, напомнив о том, что анонимность свидетеля – отличная почва для злоупотреблений со стороны следствия.

Следующим номером стало выступление в суде самого Олега Антошина, который вообще в настоящее время находится в следственном изоляторе за нарушения правил оборота оружия и взрывчатки. Дело возбуждено по поводу инсценировки подготовки к терактам и подбрасыванию огнестрела, взрывчатых веществ и экстремистской литературы на тот самый комбинат, охранять который он был должен согласно должностной инструкции главы службы безопасности.

Так что отвечать на вопросы о бывшем начальстве, которое Антошин фактически предал, а говоря обиходным языком – попытался подставить – экс-секьюрити пришлось в режиме видеоконференции. Энтузиазм, с которым он принялся «топить» руководителей «ТольяттиАзота», вызвал удивление даже у повидавших виды участников судебного заседания. Судья, например, спросил, почему все эти показания не были даны раньше, а адвокат защиты Инна Тихомирова просто поинтересовалась, не попросил ли его кто-нибудь оговорить обвиняемых – бывших руководителей химического предприятия Владимира Махлая, Сергея Махлая и Евгения Королева?

Подозрения адвоката выглядят отнюдь не беспочвенными, ведь «уговорить» находящегося в следственном изоляторе человека озвучить практически любые, даже не соответствующие истине сведения – дело вовсе не сложное. Достаточно, например, напомнить свидетелю, что с его ребенком может произойти все, что угодно. Помочь своей семье из тюремной камеры в таком случае можно, только тщательно выполняя полученные инструкции. И вполне возможно, что перед тем, как привлекать Антошина в качестве свидетеля, заинтересованная в определенном исходе дела ТОАЗа сторона так и поступила.

Впрочем, в бурной биографии бывшего «безопасника» «ТольяттиАзота» при желании можно найти множество поводов для того, чтобы «поймать его на крючок». Вот лишь несколько наиболее ярких моментов.

В 2016 году Антошин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по особо тяжким статьям «Похищение человека» и «Разбой». Как сообщалось в прессе, вместе с несколькими подчиненными он тогда похитил и избил местного предпринимателя А.В. Баринова, заодно завладев его автомобилем. Но вместо расследования, чреватого для Антошина продолжительным тюремным сроком, следователь неожиданно отменил постановление о возбуждении дела, выпустив Антошина на свободу. Понятно, что «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами» это дело можно в любой момент реанимировать, а срок давности по тяжким и особо тяжким преступлениям составляет от 10 лет. То есть по всей вероятности экс-глава службы безопасности «ТольяттиАзота» может получить себе новую тяжелую статью – стоит только следователям этого захотеть.

Другой болевой точкой является то уголовное дело, благодаря которому Антошин в настоящее время содержится в столичном СИЗО «Лефортово». Ему вменяют приобретение гранатомета РПГ-18 «Муха», нескольких автоматов Калашникова и десятка тротиловых шашек, которые впоследствии были использованы для инсценировки схронов бандподполья на территории «ТольяттиАзота». В этот момент, напомним, Антошин был главой службы безопасности комбината и по идее, должен был всячески защищать свою компанию от подобных инцидентов, а не устраивать их практически собственными руками.

Судебный процесс по всей этой истории предстоит, очевидно, резонансный, ведь подельником Антошина проходит ни много ни мало бывший начальник охраны Бориса Березовского Сергей Соколов. Который, кстати, уже успел признаться, что готовил «целую серию компрометирующих материалов и формировал целый ряд фиктивных ситуаций» в отношении «ТольяттиАзота» и его руководителей. В качестве заказчиков Соколов указал на неких высокопоставленных людей, а в качестве одной их жертв – на финансового директора комбината Николая Неплюева.

Напомним, в начале прошлого года Неплюев был задержан правоохранительными органами. При досмотре у него было обнаружены наркотики, но вскоре было установлено, что они были подброшены.

Рассказывая об этой истории, Соколов сообщил, что организовать ее ему помогали действующий на тот момент глава СБ ТОАЗа Олег Антошин и гендиректор компании «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, также оказавшийся в «Лефортово» в рамках террористического дела. Известны и имена непосредственных исполнителей, подбросивших кокаин финдиректору – по сообщению осведомленного источника, это сотрудники отдела полиции №22 УМВД по городу Тольятти Сергей Селезнев и Артем Касьяновский.

Понятно, что теперь Антошин с готовностью откликнется на любые намеки «своего» следствия по поводу «большей откровенности» с коллегами из Тольятти – по всей видимости, просто чтобы заработать очки в надежде на смягчение приговора. Насколько такие его надежды оправданы, сказать трудно, но то, что бывший безопасник отчаянно на что-то надеется – вполне очевидно. С некоторой долей уверенности можно даже предположить, на что именно надеется несчастный жилец «Лефортово».

Имеются достаточно веские основания утверждать, что вся история со «складами террористов» и подбрасыванием наркотиков была организована Антошиным и Соколовым для дискредитации руководства «Тольяттиазота» в интересах миноритарного акционера комбината Дмитрия Мазепина – владельца компании «Уралхим». Мазепин, в таком случае, может выступать в роли рейдера, намеренного сменить руководство комбината и получить над ним контроль. Так вот, истцом в Комсомольском суде Тольятти выступает тот самый Мазепин и его «Уралхим».

Получается, все сходится? За помощь, оказанную Антошиным в одном процессе, он может рассчитывать на помощь в другом? Во всяком случае, сходу отметать такую схему явно не стоит.

Стремление Антошина любыми способами «облегчить» собственную участь понятно, тем более что у него есть семья и ребенок. Но думал ли он о семьях тоазовцев и их детях, рьяно подкладывая взрывчатку на завод? И какой пример подает Антошин, чье «раскаяние» выражается пока что только в «странных» свидетельских показаниях?

Чисто по-человечески Олега Антошина даже немного жалко. Ведь когда-то он был вполне нормальным спортивным чиновником, заместителем председателя оргкомитета по организации абсолютного чемпионата России по классической борьбе, депутатом городской думы Тольятти, вице-президентом местного Фонда поддержки культуры и спорта… Но что-то пошло не так, и теперь, оказавшись на нарах следственного изолятора, ему предстоит ответить себе – что именно.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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