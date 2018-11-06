Эксперимент со школьными электронными досками: московские учителя «продались за 10 тысяч»

Власти «купили» московских учителей за 10 тысяч рублей для участия эксперименте по введению «электронной школы», чтобы в следующем году внедрить эту систему по всей России за миллиарды рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий на пресс-конференции в Москве.

По его словам, что МЭШ – «Московская электронная школа» – система, в которой сочетается несколько сервисов для учителей, школьников и родителей и в которой содержатся базы готовых сценариев уроков и библиотека учебных материалов, на данном этапе себя не оправдала.

«10 тысяч за «Московскую электронную школу». Учителей красиво купили. Сказали им: «Изобразите, что вы будете пользоваться МЭШ». Я разговаривал со многими учителями, они говорят, что заходят на сайт, «тычут пальчиком», там появляется этот самый образец идеального урока, но ведут урок сами. За это платят 10 тысяч. Учителей купили», – сказал Луховицкий.

По мнению профсоюзного лидера, эта новация нужна власти, чтобы в следующем году потратить еще большие средства на переход к цифровизации школы. «Чтобы с будущего года сказать, что в Москве успешно прошел эксперимент по МЭШ и теперь вся страна должна «вбухивать» в электронную систему миллиарды», – считает он.

Луховицкий обратил внимание, что в новом федеральном бюджете действительно заложено больше средств на образование, однако выразил сомнения, будут ли эти траты эффективными. «На 2019 год заложено на 28% средств больше, чем в 2018 году. Школы-то будут построены и электронные доски поставлены. А работать некому, в регионах учителей становится все меньше. И учителя в регионах, слыша, что в Москве зарплаты по 105 тысяч обижаются», – констатировал он.

Директор школы № 548 «Царицыно», народный учитель России Ефим Рачевский со своей стороны подчеркнул, что различие в зарплатах учителей в разных регионах в значительной степени стало следствием принятого в 2004 году федерального закона, по которому возможности формирования зарплаты для учителей перешли к муниципалитетам. «Уверен, что чем ниже властные структуры, тем менее они компетентны в этих вопросах», – отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.11.18

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